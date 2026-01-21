El intendente Federico Achával acompañó a los vecinos y vecinas de todas las edades que realizan distintos deportes en el Microestadio Municipal Rusticucci. Este espacio, al igual que los ocho clubes municipales, abre las puertas durante todo el año y ofrece actividades deportivas para que las familias disfruten de diferentes disciplinas.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Este es un lugar donde el deporte se vive todo el año al máximo, con actividades gratuitas, escuelas deportivas y talleres para todos y todas". "Es una alegría verlo repleto de jóvenes, adultos, y adultos mayores disfrutar del vóley, las clases de zumba, fútbol y otras propuestas para todas las edades”, remarcó.

Puede interesarte

“Queremos que todas las familias puedan disfrutar del verano de la mejor manera. Por eso vamos a seguir generando espacios y propuestas para acompañarlas”, cerró Achával, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.