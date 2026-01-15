La Escuela Municipal de Guardavidas abrió la inscripción para los aspirantes que deseen iniciar los estudios de esta Carrera en la temporada 2026.



Al mismo tiempo que los aspirantes de la promoción del año pasado están transitando el tramo final de su exigente cursada, el espacio local ya comenzó a trabajar en lo que será el nuevo año de trabajo.



Desde la dirección general de Deportes municipal se informó que ya está abierta la inscripción para el curso 2026 del reconocido espacio formativo que es gratuito y depende de la oficina deportiva local.



“Es un orgullo hablar de nuestra Escuela Municipal de Guardavidas. Siempre lo reiteramos, el nivel de los docentes, la exigencia de sus conceptos teóricos y las tareas prácticas de su exigencia y el reconocimiento que tiene desde hace años entre sus pares, es un gran motivo de orgullo para todos los que hacemos el día a día de la dirección general de Deportes. Y la posibilidad de iniciar un nuevo año de estudios es una gran alegría”, señaló el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.



“A fines de 2025 y en un acto celebrado en el Microestadio “Ricardo Rusticucci” entregamos los análiticos y las Libretas a buena parte de los aspirantes de la camada que cursó sus estudios en 2024 y en los últimos días abrimos la inscripción para un nuevo curso”, destacó el director de la escuela, Alejandro Parral. “Les recordamos que el trámite es exclusivamente virtual y por eso, también, es recomendable que los interesados vayan confirmando su ingreso”, agregó el experimentado guardavidas.



Todos los aspirantes deberán realizar un examen de ingreso para poder iniciar con la cursada. En el mismo, previsto para el 6 de abril desde las 21.30 y al que deberán concurrir con el apto físico, deberán nadar 600 metros combinados (crawl y pecho) en menos de 14 minutos.



La carrera de guardavidas AMGAA Pilar es completamente gratuita, consta de un año de duración y se cursa de lunes a viernes de 19.30 a 23.30. Durante la cursada, los alumnos deberán afrontar clases teóricas y también realizarán prácticas no solo en pileta, sino que también contarán con salidas a lagos, ríos y el mar. Incluso efectuarán guardias en las playas de la costa bonaerense durante la temporada estival 2027.



“El 3 de abril se realizará una charla informativa en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” para todos los anotados (de carácter obligatorio), mientras que el comienzo de

la cursada será apenas un día después”, confió Parral.



Los interesados en ser parte de la escuela deben tener 18 años cumplidos al 30 de junio de este año, presentar certificados de estudios de nivel secundario completo al 30 de junio y el apto físico el día del inicio de las clases. “Debe consignar expresamente



“Apto para realizar actividad física intensa con un tiempo de validez máximo de 90 días y si no lo presentan, no podrán realizar la actividad física”, remarcó Parral.



Los interesados en anotarse deben hacerlo en forma exclusivamente virtual enviando “Deportes” al WhatsApp de #MiMuni al 11-5-238-6864 o en el link: guardavidas.pilar.gov.ar . Allí encontrarán el formulario de inscripción y los datos salientes a cumplir.



La que arrancará su cursada en abril de 2026 será la 16° promoción de la Escuela Municipal de Guardavidas, que se ha convertido en un espacio reconocido en todo el ámbito provincial, por su carácter gratuito y la exigencia de sus clases teóricas y prácticas.



Datos para la inscripción

La inscripción para el curso 2026 de la Escuela Municipal de Guardavidas se hace exclusivamente on line a través del link: guardavidas.pilar.gov.ar o el WhatsApp de #MiMuni al teléfono 11-5-238-6864. Los requisitos son tener 18 años al 30 de junio del año lectivo, saber nadar, tener título secundario aprobado al día de la inscripción y presentar el DNI y el correspondiente certificado de aptitud física el día de inicio de las clases. La charla informativa se concretará el 3 de abril en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el examen se llevará a cabo el 6 de abril en la pileta del Club Sportivo Pilar.