El sábado 25 de julio, a las 21, La Vinería —ubicada en Panamericana Km 44.5— será el escenario de Wine & Soul, una propuesta que invita a vivir una noche diferente, donde el vino y la música se unen para crear una experiencia sensorial única.

Una cata guiada con show en vivo

La velada combinará una cata guiada por sommelier, con un exclusivo recorrido por cuatro vinos, y un show en vivo de música Soul, con un repertorio de grandes clásicos en inglés que acompañarán cada momento de la noche.

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La propuesta está pensada para quienes disfrutan de las experiencias que despiertan los sentidos, en un ambiente íntimo y relajado, ideal para compartir con amigos, en pareja o simplemente para regalarse un momento especial.

Qué incluye la entrada

-Cata guiada con degustación de 4 copas de vino.

-Una botella de vino Araujo para llevar.

-Show en vivo con un repertorio de Soul y clásicos en inglés.

-Valor de la entrada: $20.000

Además de disfrutar de una noche inolvidable en Panamericana Km 44.5, quienes participen estarán acompañando a Laris, una joven artista que está dando sus primeros pasos profesionales haciendo lo que ama y reuniendo fondos para cumplir el sueño de su viaje de egresados.

Wine & Soul promete ser una noche para brindar, dejarse llevar por la música y compartir un encuentro especial entre copas, Soul y grandes voces.

Informes y reservas

Las reservas pueden realizarse mediante transferencia al alias: Lara.olivar.mp