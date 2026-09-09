Desde este jueves 10 al miércoles 16 de septiembre se celebrará una nueva edición de la Fiesta del Cine en salas de todo el país.

La iniciativa propone adquirir entradas a $5.000 y estarán disponibles para funciones 2D y 3D para que el público se acerque a las salas a disfrutar de la experiencia de la pantalla grande a un precio promocional.

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La propuesta reunirá una amplia variedad de películas, con grandes títulos que continúan en cartelera, estrenos que llegarán a los cines durante esa semana y una selección especial de películas que volverán a la pantalla grande.

Las entradas para funciones 2D y 3D tendrán un valor promocional de $5.000 durante toda la Fiesta del Cine. Participan cines de todo el país.

El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial de la Fiesta del Cine.

