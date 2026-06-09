Presentan en Pilar una nueva propuesta de encuentros virtuales centrados en la comunicación interpersonal e intrapersonal, una iniciativa que busca generar espacios de reflexión, escucha y diálogo en una época marcada por la hiperconectividad y, paradójicamente, por las dificultades para establecer vínculos profundos.

La iniciativa, a cargo de la profesora Susana Biassoni, parte de una premisa clara: aunque las personas se comunican constantemente mediante dispositivos tecnológicos, muchas veces el verdadero intercambio humano queda relegado.

“El lenguaje nos constituye. Nos atraviesa como individuos y como sociedad”, plantea en el texto de presentación de la propuesta, retomando además conceptos del lingüista Ferdinand de Saussure, quien definía al lenguaje como un fenómeno complejo, ligado tanto a lo individual como a lo social.

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En ese marco, Biassoni advirtió sobre escenas cada vez más habituales: familias compartiendo un mismo espacio físico mientras cada integrante permanece absorto por una pantalla, conversaciones reducidas a cuestiones prácticas y vínculos atravesados por la inmediatez digital.

“Vivimos en una era de avances tecnológicos extraordinarios. Nos comunicamos de manera constante, inmediata, casi automática. Sin embargo, absurdamente, el diálogo profundo parece debilitarse”, reflexionó.

Los encuentros, con precios preferenciales para los primeros inscriptos y gratuitos para pensionados y jubilados de la mínima, estarán orientados a personas interesadas en revisar sus formas de comunicación cotidiana, tanto en ámbitos familiares como laborales y sociales. Según explicó, el objetivo será ofrecer herramientas para mejorar la escucha, el intercambio y la comprensión interpersonal.

Uno de los ejes centrales de la propuesta será precisamente la escucha activa y empática. En ese sentido, recupera una frase del escritor Stephen R. Covey: “La mayoría de las personas no escuchan con la intención de entender; escuchan con la intención de responder”.

A la vez, destaca que detrás de cada experiencia personal existe una historia que muchas veces necesita ser escuchada. “Escuchar puede ser, en sí mismo, un acto profundamente sanador”, sostuvo.

La iniciativa también incorpora una dimensión introspectiva; remarca la importancia de la comunicación intrapersonal, entendida como el diálogo interno que cada persona mantiene consigo misma.

En esa línea, propone ejercicios de reflexión personal y la escritura manuscrita como punto de partida para el autoconocimiento.

“Cada persona es única. Por ello, el abordaje respeta la singularidad de cada historia”, señaló.

Aunque los encuentros comenzarán en modalidad virtual, la propuesta apunta, justamente, a generar espacios de conexión humana genuina más allá de las pantallas.

"La sinergia comunicacional donde el todo es mayor que la suma de las partes, es magia, misterio y, según mi humilde entender, continúa siendo una incógnita" concluyó Susana Biassoni.

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