Con la llegada de la temporada de verano, el shopping Palmas del Pilar ofrecerá una nueva propuesta cultural vibrante y gratuita. Durante los meses de enero y febrero, el segundo nivel del shopping se transformará en un escenario abierto todos los sábados, de 20 a 21 hs.

La propuesta durante ambos meses está pensada para que se diviertan los grandes y chicos junto a toda la familia. La agenda incluye desde show de ilusionismo, música en vivo, circo contemporáneo, show de comedia, juegos, entre otras para que nadie se quede afuera y todos puedan pasar un rato divertido.

También, para los amantes de la música, van a poder disfrutar de la Banda Indiana con la propuesta de hacer un recorrido por los grandes éxitos del rock, pop, ritmos latinos y covers.

El cierre de temporada será a fin de Febrero con un show en vivo pensado para toda la familia y finalizar una temporada llena de diversión.

Desde Palmas del Pilar invitaron a toda la comunidad “a ser parte de su amplia propuesta de verano para disfrutar en familia”.