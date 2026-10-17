En tiempos donde las pantallas dominan la escena, la resistencia cultural y comunitaria late con fuerza en los barrios.

La Biblioteca Popular Ernesto Sábato, un espacio de Villa Rosa sostenido enteramente por vecinos sin fines de lucro, puso en marcha un proyecto que combina el arte, la ecología y el amor por los libros: la construcción de un ecomural hecho con tapitas plásticas reutilizadas.

La obra está a cargo de la artista visual sustentable Amarú Billoni Ahumada, quien al conocer el trabajo diario del espacio decidió donar su talento.

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"Cuando los conocí a raíz de la juntada de figuritas en época del mundial de fútbol, me pareció muy lindo cómo se brindan a la gente y a ayudar. Trabajo con arte sustentable y quise hacerles un mural para darles visibilidad", expresó la artista a Pilar de Todos, cuyo objetivo principal es educar a través del arte sobre la conciencia ecológica.

Identidad, literatura y memoria en las paredes

El diseño del mural fue pensado de manera colaborativa. Tendrá como figura central al escritor que le da nombre a la institución, Ernesto Sábato, acompañado por una intervención pintada, guardas con los colores patrios y un guiño a la historia local: un cartel de estilo antiguo de plaza verde que funcionará como un pizarrón para que la comunidad pueda enterarse de las novedades de la biblioteca.

El proyecto no solo busca embellecer las instalaciones, sino también generar un sentido profundo de pertenencia. Del proceso participarán activamente los chicos de un jardín de infantes de la zona, una experiencia clave para sembrar hábitos sustentables desde la infancia.

Una respuesta masiva de la comunidad

El impacto de la convocatoria superó todas las expectativas de la comisión directiva. Según relató Florencia Velázquez, integrante del espacio, en menos de 24 horas los vecinos ya habían llenado de materia prima la biblioteca.

La colaboración vecinal fue más allá del plástico: una vecina donó la pintura y el propietario de una ferretería local aportó el resto de los materiales faltantes.

"Cuando el proyecto gusta y la gente tiene ganas de ayudar, se nota. Es hermoso ver que el vecino se involucra", destacó Amarú sobre el espíritu solidario que se respira en Villa Rosa.

Desde la comisión enfatizan que este mural es solo el puntapié inicial para reactivar el rol social del lugar y consolidarlo de forma permanente como un punto de recepción de materiales reciclables.

"No está perdida la idea de que las bibliotecas funcionan; hay que volver a levantarlas entre todos", reflexionó Velázquez.

Las y los vecinos que deseen aportar tapitas plásticas podrán acercarlas a la sede de la Biblioteca ubicada en Libertad 2305 esquina San Martín, de Lunes a viernes de 14 a 17hs.