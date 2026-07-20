Llegaron las vacaciones de invierno y el Teatro Municipal Ángel Alonso ya tiene todo preparado para ofrecer shows gratuitos para toda la familia.

Así, habrá funciones para disfrutar entre el 23 de julio y el 1 de agosto, siempre con entrada gratuita.

Se podrá disfrutar de tardes con los mejores espectáculos con obras infantiles, música, circo, clowns entre otras opciones.

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Para asistir, las familias podrán acercarse a la sala teatral ubicada en Pedro Lagrave 725 de 9 a 21 horas – para retirar las localidades y asegurarse un lugar en las funciones.

Cartelera

La cartelera se extenderá entre el 23 de julio al 1 de agosto. Las funciones serán siempre a partir de las 15 horas.

23/7: “Cachito Campeón” de El Ñaque Títeres

24/7: “Silencio” Payaso Fidel (Teatro y Clown)

25/7: “Misión Verde” Aquí y Ahora Teatro

26/7 “Soplaré, Soplaré” Chingalepa (Canciones y Juegos)

28/7 “Sopa de Letras” Pitipá (Música)

29/7 “Cirque” – Luser Circus (Show de circo)

30/7 “Caperucita Rock & Pop” Delivery Teatral

31/7 “¿Dónde va lo que pensamos?" Capitán Sanata (Música)

1/8 “Apagá la tele y vení a jugar 2. Misión Imaginación”

Grupo Teatral Quijotes (Teatro)