Vacaciones de invierno: Habrá funciones gratis en el Teatro Municipal Ángel Alonso
Los espectáculos serán entre el 23 de julio y el 1 de agosto. Títeres, circo y clown y música entre las opciones.
Llegaron las vacaciones de invierno y el Teatro Municipal Ángel Alonso ya tiene todo preparado para ofrecer shows gratuitos para toda la familia.
Así, habrá funciones para disfrutar entre el 23 de julio y el 1 de agosto, siempre con entrada gratuita.
Se podrá disfrutar de tardes con los mejores espectáculos con obras infantiles, música, circo, clowns entre otras opciones.
Para asistir, las familias podrán acercarse a la sala teatral ubicada en Pedro Lagrave 725 de 9 a 21 horas – para retirar las localidades y asegurarse un lugar en las funciones.
Cartelera
La cartelera se extenderá entre el 23 de julio al 1 de agosto. Las funciones serán siempre a partir de las 15 horas.
23/7: “Cachito Campeón” de El Ñaque Títeres
24/7: “Silencio” Payaso Fidel (Teatro y Clown)
25/7: “Misión Verde” Aquí y Ahora Teatro
26/7 “Soplaré, Soplaré” Chingalepa (Canciones y Juegos)
28/7 “Sopa de Letras” Pitipá (Música)
29/7 “Cirque” – Luser Circus (Show de circo)
30/7 “Caperucita Rock & Pop” Delivery Teatral
31/7 “¿Dónde va lo que pensamos?" Capitán Sanata (Música)
1/8 “Apagá la tele y vení a jugar 2. Misión Imaginación”
Grupo Teatral Quijotes (Teatro)