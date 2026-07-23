El Municipio de Pilar ya puso en marcha una serie de espectáculos artísticos para disfrutar las vacaciones de invierno en el Teatro Ángel Alonso.

Siempre con entrada gratuita, habrá funciones de teatro, música, circo, títeres y mucho más hasta el 1 de agosto.

Las funciones serán siempre a partir de las 15 horas.

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Actuarán:



24/7: “Silencio” Payaso Fidel

25/7: “Misión Verde” Aquí y Ahora Teatro

26/7 “Soplaré, Soplaré” Chingalepa

28/7 “Sopa de Letras” Pitipá

29/7 “Cirque” Luser Circus

30/7 “Caperucita Rock & Pop” Delivery Teatral

31/7 “¿Dónde va lo que pensamos?" Capitán Sanata

1/8 “Apagá la tele y vení a jugar 2. Misión Imaginación” Grupo Teatral Quijotes

Aquellos interesados, podrán acercarse al teatro, ubicado en Pedro Lagrave 725, de 9 a 21 horas; para retirar las localidades y asegurarse un lugar en las funciones.