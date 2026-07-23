Vacaciones de invierno: el Municipio ofrece espectáculos gratis en el Teatro Ángel Alonso
La cartelera se extenderá hasta el 1 de agosto, con funciones a partir de las 15 horas.
El Municipio de Pilar ya puso en marcha una serie de espectáculos artísticos para disfrutar las vacaciones de invierno en el Teatro Ángel Alonso.
Siempre con entrada gratuita, habrá funciones de teatro, música, circo, títeres y mucho más hasta el 1 de agosto.
Las funciones serán siempre a partir de las 15 horas.
Actuarán:
24/7: “Silencio” Payaso Fidel
25/7: “Misión Verde” Aquí y Ahora Teatro
26/7 “Soplaré, Soplaré” Chingalepa
28/7 “Sopa de Letras” Pitipá
29/7 “Cirque” Luser Circus
30/7 “Caperucita Rock & Pop” Delivery Teatral
31/7 “¿Dónde va lo que pensamos?" Capitán Sanata
1/8 “Apagá la tele y vení a jugar 2. Misión Imaginación” Grupo Teatral Quijotes
Aquellos interesados, podrán acercarse al teatro, ubicado en Pedro Lagrave 725, de 9 a 21 horas; para retirar las localidades y asegurarse un lugar en las funciones.