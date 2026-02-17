Unas 50 mil personas disfrutaron de la celebración de los Carnavales 2026 en Pilar, festejos que se extendieron por tres días con espectáculos y murgas locales en el Microestadio Municipal. El festejo popular comenzó el sábado 14 de febrero y cerró este pasado lunes, siempre a partir de las 19 horas y con entrada gratuita.

En los tres días, fueron unas 50 mil las personas de todas las localidades que llegaron al Microestadio para participar de los shows, el patio gastronómico y asistir al paso de las murgas y comparsas locales a todo ritmo y color.

En el cierre de la celebración, el intendente Federico Achával acompañó a los vecinos y vecinas y destacó que el Carnaval “fue una verdadera fiesta en comunidad”.

“Así cerramos esta celebración en la que familias de todo el distrito pudieron disfrutar de la música, la alegría y el ritmo de las murgas y comparsas. Para nosotros es fundamental generar espacios como estos para disfrutar entre todos y todas de la cultura local”, remarcó el jefe comunal.

Durante las tres noches, desfilaron por el Microestadio más de 20 agrupaciones murgueras: “Dueños del Ritmo”, “Defensores del Triángulo”, “Nuevo Estilo Tribarrial”, “Reyes del Tala”, “Unidos de Coba”, “Los Flamantes de Los Cachorros”, “Apasionados de Manuel Alberti” y “Auténticos Dueños del Ritmo”.

También dijeron presente "Murgueros de Manzanares”, “Liberadores de Sueños”, “Los Traidores de Rivera Villate”, “Los Pitucos”, “Los Chiflados de Villa Astolfi”, “Los Indomables”, “Los Bohemios de Del Viso” y “Los Infiltrados”.

Se sumaron "Los Gedes, “Los Prisioneros”, “Los Audaces de Pilar”, “Los Halcones”, “Mainumbi”, Los Matadores de la Noche”, “Los Caprichosos” y “Enviciada Locura”.

Además, los vecinos pudieron disfrutar de la música pilarense de “La Legendaria Banda del 10”, “La Autentika” y “Barra Libre” además del patio gastronómico, entre otras actividades.