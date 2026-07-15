Torrente tiene una agenda cargada de teatro para el próximo fin de semana, con dos propuestas que combinan un clásico del teatro argentino y la temporada de talleres locales.

El viernes 17 a las 21hs se presenta "Potestad", de Eduardo "Tato" Pavlovsky, bajo la dirección de Martín Simeoni y con las actuaciones de Javier Naame y Karina Vergara, en una puesta del Grupo Comedia Del Pilar.

La obra explora la memoria, la identidad y los mecanismos con los que las personas construyen sus propios relatos, a través de una dramaturgia de extraordinaria intensidad.

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Su lenguaje escénico, atravesado por una profunda fuerza poética y dramática, invita al espectador a una experiencia tan conmovedora como inquietante, en un clásico que continúa dialogando con una de las heridas más profundas de la historia argentina.

Las reservas para la función pueden realizarse al 114028-0423.

Arranca el Ciclo de Muestras Invierno Torrente 2026

El sábado 18 a las 21hs comienza el Ciclo de Muestras Invierno Torrente 2026, que reunirá las presentaciones de los talleres de teatro para adultos de Torrente. La actividad da inicio a una serie de muestras que continuarán en las próximas semanas.