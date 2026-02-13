Ya está todo listo en Pilar para una nueva edición de la celebración de los Carnavales, que en este 2026 se desarrollarán a lo largo de tres noches consecutivas con propuestas culturales, musicales y recreativas abiertas a toda la comunidad. El evento tendrá lugar desde este sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el 16 de febrero siempre en el Microestadio Municipal de Pilar, con entrada libre y gratuita.

La celebración contará con la participación de murgas y comparsas de distintas localidades del distrito, que desplegarán sus coreografías, vestuarios y ritmos característicos en un espacio centralizado, pensado para albergar a un amplio marco de público. A la propuesta se sumarán bandas locales, que aportarán música en vivo y diversidad de estilos a cada una de las jornadas.

Además de los espectáculos artísticos, el predio contará con un patio gastronómico, con opciones para distintos gustos, lo que refuerza el perfil del carnaval como una actividad recreativa pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Colectivos

Por otra parte, desde el Municipio de Pilar se consignó que habrá un diagrama especial de las líneas de colectivos para que los vecinos se puedan acercar desde las distintas localidades.

“Queremos que puedas disfrutar al máximo de esta gran fiesta. Por eso los colectivos van a contar con recorridos y horarios especiales, para que puedas trasladarte desde todas las localidades. Estos servicios van a funcionar desde las 19 horas y hasta el final de cada jornada de Carnaval”, explicaron desde la Comuna.

Un evento cultural con identidad local

Los carnavales de Pilar se consolidaron en los últimos años como una de las principales expresiones culturales del distrito, con una fuerte impronta barrial y comunitaria. Las murgas y comparsas que participan representan a distintas localidades y barrios, y sostienen un trabajo cultural que se desarrolla durante todo el año, con ensayos, talleres y actividades abiertas.

La edición 2026 buscará reunir esa diversidad en un mismo escenario, permitiendo que el público pueda recorrer, en una sola propuesta, las distintas expresiones que conviven dentro del partido. El Microestadio Municipal fue elegido nuevamente como sede por su capacidad, infraestructura y accesibilidad.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es ofrecer un evento gratuito, inclusivo y seguro, que promueva el encuentro social y el acceso a la cultura popular, en una fecha tradicionalmente asociada a este tipo de celebraciones.

Fechas, sede y acceso

Las actividades se desarrollarán durante tres noches, comenzando el viernes 14 de febrero y extendiéndose hasta el domingo 16, con una grilla que combinará espectáculos de murgas, comparsas y música en vivo. La entrada será libre y gratuita, aunque se informó que deberá retirarse previamente a través del sitio oficial habilitado para el evento, ingresando en este link: Pilar Municipio.

El Microestadio Municipal de Pilar será el punto de encuentro, con un esquema organizativo que incluirá sectores delimitados para el público, escenario principal y el patio gastronómico, con el fin de garantizar una experiencia ordenada y accesible.

El Microestadio está ubicado en la calle Néstor Kirchner 1400, Pilar.