La tradicional exposición solidaria Estilo Pilar, organizada por la asociación civil Amigos del Pilar, realizará su 21° edición del sábado 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2026 en el exclusivo desarrollo SLS Pilar Residence (Las Camelias 3700. Pilar).

A pocos días de la apertura, desde la organización decidieron que los martes y miércoles la entrada será gratuita, incluyendo el feriado del martes 8 de diciembre.

Estilo Pilar 2026 presenta su 21° edición bajo el concepto “Diseño que se vive”, una premisa que sintetiza una búsqueda que acompaña a la muestra desde sus inicios: acercar el diseño a las personas y demostrar su capacidad para transformar los espacios que habitamos.

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La elección de SLS Pilar Residences marca también el regreso de Estilo Pilar a un formato especialmente ligado a su identidad: intervenir viviendas completas, amenities y espacios exteriores dentro de un desarrollo contemporáneo.

La arquitectura del complejo, la amplitud del recorrido y la diversidad de ambientes permitirán que cada profesional desarrolle su propuesta en contextos concretos de uso, llevando el diseño más allá de una instalación meramente escenográfica.

La exposición ocupará 2.150 m² destinados a decoración, cerca de 1.300 m² de paisajismo, 20 locales en el Paseo de Compras y 280 m² de propuesta gastronómica entre cafés, restaurante y food trucks.

La edición reunirá a reconocidos profesionales del diseño, arte y el interiorismo. Entre los nombres confirmados se encuentran Susana Piazza; Richard y Valentina Ferreira; Agustina Allende Posse junto a Julieta Barrionuevo; Loli Ferrari y Juan Villar, de Estudio V; Mariano Canova; Carla Vitale; Cecé Piumé junto a Luana Mazlemian y Florencia Bas; y Karina Caprin, entre otros.

Sus intervenciones abordarán diferentes dimensiones del habitar contemporáneo, desde áreas sociales y ambientes privados hasta espacios de trabajo, encuentro y descanso, con propuestas que explorarán nuevas relaciones entre estética, uso y bienestar.

La muestra contará además con un jurado integrado por referentes del sector, entre ellos Javier Iturrioz, Jorge Muradas, María Zunino, Isabelle Firmin-Didot, un representante de DArA, Silvina Bidabehere y Eugenia Choren, junto con una participación especial para la evaluación del sector de Arte.

Estilo Pilar y solidaridad

Desde su creación en 1999, Estilo Pilar tiene un propósito que excede lo creativo. La muestra es organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, institución que desde hace más de dos décadas sostiene una misión solidaria vinculada principalmente con la atención odontológica infantil en el partido de Pilar.

Por eso, lo recaudado por Estilo Pilar 2026 será destinado a sostener y ampliar la atención odontológica para niños de Pilar, garantizando la continuidad de los tratamientos y permitiendo incrementar año a año las becas odontológicas.

Información práctica

Del sábado 28 de noviembre hasta el 19 de diciembre

SLS Pilar Residences – Las Camelias 3700. Pilar

Días de apertura, de 12 a 20 hs:

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre

Martes 1 al domingo 6 de diciembre

Lunes 7 al domingo 13 de diciembre

Martes 15 al sábado 19 de diciembre

Valores entradas (disponibles por Passline o en boletería)

ENTRADA GENERAL: $20.000

ENTRADA CON CLARIN 365: $15.000

PASE ILIMITADO: $40.000

PASE ILIMITADO CON CLARIN 365: $30.000

JUBILADOS (presentando acreditación): $10.000

ESTUDIANTES DE DISEÑO Y ARQ. (presentando acreditación): $10.000

GRUPOS DE 4 O MAS PERSONAS: $10.000 c/u

MENORES 14 AÑOS: Entrada Libre

DISCAPACITADOS: Entrada Libre

ENTRADA CON CAFIRA: Cupón de Descuento

MARTES Y MIÉRCOLES: Entrada Libre

NOTAS: Boletería cierra las 19 hs. En caso de lluvia no se devolverá el importe de la entrada / Recorrido sobre terreno natural. Sectores con acceso limitado para personas de movilidad reducida.

