La Biblioteca Popular Bartolomé Mitre se prepara para celebrar el Día de las Bibliotecas Populares con un evento abierto a toda la comunidad.

Lo harán con una jornada de “Suelta de Libros” una iniciativa con la que proponen que las y los vecinos se acerquen a la sede del centro de Pilar para llevarse un ejemplar de manera totalmente gratuita.

“Preparamos algo hermoso para la comunidad: Con esta suelta de libros, regalaremos libros para que te lleves a casa tus próximas lecturas completamente gratis”, convocaron desde la Biblioteca.

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En cuanto a la intención de la iniciativa, señalaron que apuntan a que “la lectura siga circulando y llenando de historias cada rincón”.

El Día de las Bibliotecas Populares fue establecido para conmemorar la promulgación de la Ley N° 419 en el año 1870 con la que se creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, conocida hoy como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Suelta de Libros

¿Dónde? Belgrano 553

¿Cuándo? Miércoles 23 de septiembre

Horario: De 15:00 a 18:00 hs

“Acércate a celebrar con nosotros, buscar tu libro y seguir compartiendo el amor por los libros y la cultura”, invitaron desde la Biblioteca Mitre.