El Teatro Municipal Ángel Alonso de Pilar confirmó la agenda de espectáculos que se subirán a las tablas durante el mes de septiembre.

Se trata de shows que tendrán lugar los fines de semana y en todos los casos con la entrada libre y gratuita.

Las funciones cuentan con la organización de la Secretaría de Cultura municipal desde donde invitaron a la comunidad “a disfrutar los mejores espectáculos”.

La cartelera comenzará el 5 de septiembre con el espectáculo “Gala Aniversario” de la compañía Ba.I.Lo. Será a partir de las 21 horas.

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El 12 de septiembre será el turno de la Unidad Teatral 8 con la obra teatral “Casa de muñecas” mientras que el domingo 13 el Teatro recibirá en su escenario a “Don Panadero” a cargo de El Ñaque Títeres. Esta función tendrá lugar desde las 17 horas.

El cronograma continuará el 19 de septiembre a las 21 horas con la puesta en escena de “Misión Suegros Imposibles” de Laten Producciones.

Finalmente, el 26 de septiembre será el turno de La Teatralera con el espectáculo “Doña Julieta no se tomó el veneno”.

Las entradas

Las entradas se pueden retirar con anticipación en la boletería del teatro, en Pedro Lagrave 725, Pilar centro.

Para más información; se puede enviar la palabra “Teatro” al chat MiMuni 11-5238-6864