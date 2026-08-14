El artista plástico pilarense Fran Neuville fue reconocido como personalidad destacada de la cultura.

El reconocimiento lo recibió en el marco de la presentación de su muestra "Poética de la Presencia, formas urgentes de estar", que se desplegó en la Universidad Nacional de Pilar.

“Es una gran alegría poder encontrarnos en la Universidad Nacional de Pilar con Fran Neuville, un artista pilarense que a través de su obra nos invita a mirar, sentir y descubrir nuevas maneras de expresarnos. Es un orgullo ver que tu arte está llegando a todo el mundo", reconoció el intendente Federico Achával al acompañar la jornada en la casa de estudios.

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Acompañaron la actividad el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta quienes también destacaron el talento del artista pilarense.

“Es un artista que con su talento y creatividad lleva el nombre de nuestra ciudad a distintos lugares del mundo. Es una alegría poder compartir su arte con la comunidad", resaltó Laurent.

Mientras que Peralta expresó que Fran es “un artista de nuestra comunidad que con su obra nos invita a descubrir el arte desde una mirada diferente”.

“Para nosotros, es un orgullo seguir generando estos espacios que acerquen a nuestros artistas a la comunidad", cerró Peralta.

La exposición podrá visitarse este sábado 15 de agosto, de 18 a 21 hs., con entrada libre y gratuita, en la Universidad Nacional de Pilar, Av. Honorio Pueyrredón, ruta 25 Nº1837, Pilar.