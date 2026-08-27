

El Dúo Ramírez-Bacci, formación pilarense integrada por Gastón Ramírez y Héctor Bacci, comenzará el sábado 5 de septiembre una serie de seis videos para presentar su primer EP, "Cantar Infinito". Los estrenos se sucederán cada dos semanas en las plataformas del dúo hasta el 7 de noviembre, cuando el proyecto cerrará con una presentación en vivo en el Teatro Ángel Alonso de Pilar.

Seis videos, seis canciones

El EP está compuesto por tres temas: "Chacarera para mi vuelta", de O. Paz y F. Ferreira; "Escondido", de autoría tradicional; y "Cantar Infinito", composición de Héctor Bacci que da nombre al trabajo discográfico. La serie audiovisual, sin embargo, sumará piezas adicionales del repertorio del dúo con el siguiente cronograma: "Cantar Infinito" el 5 de septiembre, "Chacarera para mi vuelta" el 19 de septiembre, "El violín de Tatacu" el 3 de octubre, "Escondido" el 17 de octubre, "La pucha con el hombre" el 31 de octubre y "Chacarera del patio" el 7 de noviembre.

Los videos estarán disponibles en el canal de YouTube y en el Instagram del dúo, además de en el resto de sus redes accesibles desde su linktree.

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Producción local

Para estos registros, Ramírez-Bacci —Gastón Ramírez en guitarra y voz, Héctor Bacci en guitarra, voz y bandoneón— estuvo acompañado por Cristina Bacci en bombo. Las grabaciones se realizaron en julio de 2026 en el estudio Luiquidambar, ubicado en Pilar y propiedad del productor musical Ezequiel Blanco. La producción audiovisual estuvo a cargo de Mariano Casado, responsable del registro de los seis videos.

Un cierre en vivo

La serie funcionará como antesala de la presentación en vivo del dúo, prevista para el 7 de noviembre en el Teatro Ángel Alonso de Pilar. Con esta propuesta, Ramírez-Bacci profundiza su recorrido por la música de raíz folklórica, combinando composiciones propias, obras de autores argentinos y piezas tradicionales, en una etapa que busca llevar el repertorio del escenario a la pantalla.