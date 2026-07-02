Organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos se reunieron en la sede local de ATE, CTAA y FENAT para la presentación del libro de la Agrupación H.I.J.O.S., "Lo imposible sólo tarda un poco más".

La obra, impulsada por la Red Nacional de H.I.J.O.S. a 30 años de su surgimiento, reunió a cerca de 30 autores y autoras en un volumen de 190 páginas publicado por Malisia Editorial.

El encuentro en Pilar funcionó como un espacio de memoria y debate político, con una amplia convocatoria de sectores populares y locales.

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Amplia convocatoria de organizaciones

Entre los asistentes y convocantes se destacaron el secretario general de la CTA Autónoma, Daniel Llanes; la secretaria de la Corriente de la Militancia, Gabriela Tosorolli; el subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Pilar, Fabián Pitronaci, y representantes de la CTA de los Trabajadores, SUTEBA, Peronismo Militante, el Movimiento Evita, Libres del Sur, la CNCT, FORJA, el Frente Grande, la 20 V, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Vecinos por la Memoria y el Instituto Domingo Colia.

La bienvenida estuvo a cargo de Llanes. Pitronaci tomó la palabra para rendir homenaje al ex presidente Juan Domingo Perón, al cumplirse 52 años de su fallecimiento.

Testimonios de H.I.J.O.S. y cierre de Montenegro

La jornada incluyó los testimonios de representantes de H.I.J.O.S. de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, quienes repasaron el recorrido de la obra colectiva y la vigencia de sus reclamos de memoria, verdad y justicia. Agustín Cetrángolo y Loli Segovia estuvieron a cargo de la apertura del acto.

El cierre quedó en manos de la exlegisladora Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, quien aportó su testimonio personal sobre la identidad y la memoria histórica.

El libro

"Lo imposible sólo tarda un poco más" recorre la trayectoria de las regionales de H.I.J.O.S. en todo el país a través de aportes de referentes de derechos humanos, académicos, periodistas y artistas.

Ya fue presentado este año en ciudades como Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y Paraná, en el marco de la conmemoración de las tres décadas de la organización.