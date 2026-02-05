Pilar sigue celebrando los Precarnavales 2026 con dos jornadas consecutivas que tendrán como protagonistas a las murgas y comparsas locales. Las propuestas se desarrollarán en Villa Rosa y Del Viso, con espectáculos gratuitos pensados para compartir en familia y con amigos.

La primera de las celebraciones tendrá lugar en Villa Rosa, el 7 de febrero desde las 20.30, en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Ruta 25. Allí, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una noche marcada por el ritmo, el color y la alegría característica de las expresiones carnavalescas populares.

Durante la jornada en Villa Rosa se presentarán las murgas Los Infiltrados, Los Bohemios de Del Viso, Los Halcones, Los Caprichosos y Auténticos Dueños del Ritmo, agrupaciones que forman parte del circuito cultural barrial y que año tras año sostienen la tradición del carnaval en distintas localidades del distrito.

Desde la organización, a cargo del Municipio de Pilar, destacaron que se trata de una propuesta abierta a todo público, con el objetivo de fortalecer los espacios de encuentro comunitario y poner en valor el trabajo cultural que realizan las murgas a lo largo del año. La invitación está dirigida a familias, grupos de amigos y a toda persona interesada en participar de una celebración popular al aire libre.

La segunda noche de los Precarnavales 2026 se realizará en Del Viso, el 8 de febrero a partir de las 20.30, en la intersección de Valentín Gómez y Ruta 26. En esta oportunidad, la localidad será escenario de un encuentro que reunirá a distintas murgas y comparsas, con una propuesta centrada en la música, el baile y la participación colectiva.

En Del Viso se presentarán las murgas Auténticos Dueños del Ritmo, Unidos de Coba, Enviciada Locura, Los Flamantes de Los Cachorros y Los Bohemios de Del Viso, conformando una grilla diversa que refleja la identidad cultural de los barrios y el trabajo sostenido de las agrupaciones artísticas locales.

Ambas jornadas forman parte del calendario de actividades previas al carnaval y buscan anticipar el espíritu festivo que caracteriza a estas celebraciones, al tiempo que promueven el acceso a propuestas culturales gratuitas en el espacio público.