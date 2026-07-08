Avanza la organización de la 9na edición de la Fiesta Provincial del Locro que se realizará en la localidad de Zelaya, en Pilar.

Y, como ya es una tradición, durante la jornada que se desplegará en esa localidad este domingo 12 de julio desde las 10 de la mañana, se espera el desarrollo de un nuevo concurso para elegir a los mejores cocineros y cocineras de esta clásica preparación nacional.

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Las y los participantes prepararán cada uno su versión de locro mientras que un jurado definirá cual se convertirá en el mejor.

La Fiesta provincial del Locro se convirtió en uno de los festejos más convocantes del calendario de celebraciones que se despliegan en el distrito.

Tendrá lugar en el predio ubicado en la calle Vicente Arroyo 800. Además, a lo largo de la jornada habrá una amplia variedad de espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla y un espacio dedicado a las y los artesanos del distrito.

La jornada cuenta con la organización del Municipio de Pilar desde donde invitan a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de una jornada festiva, al aire libre y con entrada libre y gratuita.