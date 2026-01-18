Pilar: llegan los PreCarnavales con seis noches a puro ritmo
Desde el 23 de enero y hasta el 8 de febrero, distintas localidades de Pilar serán escenario de los PreCarnavales 2026. Murgas, comparsas y espectáculos en vivo marcarán una agenda cultural gratuita pensada para toda la familia.
La Municipalidad de Pilar confirmó el cronograma completo de la nueva edición de los PreCarnavales 2026, una histórica propuesta cultural que recorrerá distintos puntos del distrito con desfiles, música y color.
Según el cronograma establecido por la Comuna, los festejos se extenderán desde el 23 de enero al 8 de febrero con jornadas que comenzarán a partir de las 20.30 horas y con entrada libre y gratuita.
Cronograma completo de los PreCarnavales 2026
Viernes 23 de enero – Pilar centro
Lugar: Av. Estanislao López (Ruta 8) e Ituzaingó
Sábado 24 de enero – Presidente Derqui
Lugar: Paseo Alfaro (Alfaro y T. Edison)
Viernes 30 de enero – Presidente Derqui
Lugar: Paseo Alfaro (Alfaro y T. Edison)
Sábado 31 de enero – Manuel Alberti
Lugar: H. Yrigoyen y Santa Rita
Sábado 7 de febrero – Villa Rosa
Lugar: Av. Honorio Pueyrredón (Ruta 25) y Presidente Juan Domingo Perón
Domingo 8 de febrero – Del Viso
Lugar: Av. Eduardo Madero (Ruta 26) y Valentín Gómez
Fiesta popular y cultura local
Los PreCarnavales reunirán a murgas y comparsas del distrito, que desplegarán coreografías, trajes coloridos y percusión en vivo. La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural local y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
Desde el Municipio invitan a participar en familia o con amigos y destacan que se trata de un evento gratuito, abierto a toda la comunidad, con dispositivos de seguridad y organización territorial en cada sede.
