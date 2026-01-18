La Municipalidad de Pilar confirmó el cronograma completo de la nueva edición de los PreCarnavales 2026, una histórica propuesta cultural que recorrerá distintos puntos del distrito con desfiles, música y color.



Según el cronograma establecido por la Comuna, los festejos se extenderán desde el 23 de enero al 8 de febrero con jornadas que comenzarán a partir de las 20.30 horas y con entrada libre y gratuita.



Cronograma completo de los PreCarnavales 2026



Viernes 23 de enero – Pilar centro

Lugar: Av. Estanislao López (Ruta 8) e Ituzaingó



Sábado 24 de enero – Presidente Derqui

Lugar: Paseo Alfaro (Alfaro y T. Edison)



Viernes 30 de enero – Presidente Derqui

Lugar: Paseo Alfaro (Alfaro y T. Edison)



Sábado 31 de enero – Manuel Alberti

Lugar: H. Yrigoyen y Santa Rita



Sábado 7 de febrero – Villa Rosa

Lugar: Av. Honorio Pueyrredón (Ruta 25) y Presidente Juan Domingo Perón



Domingo 8 de febrero – Del Viso

Lugar: Av. Eduardo Madero (Ruta 26) y Valentín Gómez



Fiesta popular y cultura local



Los PreCarnavales reunirán a murgas y comparsas del distrito, que desplegarán coreografías, trajes coloridos y percusión en vivo. La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural local y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Desde el Municipio invitan a participar en familia o con amigos y destacan que se trata de un evento gratuito, abierto a toda la comunidad, con dispositivos de seguridad y organización territorial en cada sede.