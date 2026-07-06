El Municipio de Pilar celebrará este jueves 9 de julio los 210 años de la Independencia Argentina con un desfile de instituciones y centros gauchos en Villa Astolfi.

La actividad comenzará a las 9.45 horas en Av. Constitución y Virrey Ceballos, donde se concentrarán las delegaciones antes de recorrer las calles de la localidad.

Desde hace varios años, Villa Astolfi es sede fija de este desfile por el aniversario patrio. Cada 9 de julio, centros de tradición, agrupaciones tradicionalistas e instituciones educativas de la zona participan con sus indumentarias típicas, banderas y monturas, en una escena que ya forma parte de la identidad de la localidad.

Puede interesarte

El Municipio invitó a los vecinos a sumarse a los festejos y acompañar el paso de las delegaciones durante la mañana.

“¡Celebramos un nuevo aniversario de nuestra Independencia! Te esperamos este 9 de Julio en Villa Astolfi para homenajear a nuestra Patria con el tradicional desfile de instituciones y centros gauchos, y todo el color de las actividades que nos unen e identifican”, invitaron desde la Comuna.

Según pudo saber Pilar de Todos, serán parte de los festejos una docena de centros tradicionalistas de Pilar.

Entrada libre y gratuita

La actividad no tiene costo de acceso. El desfile se enmarca en los actos oficiales que distintos municipios del país realizan cada 9 de julio en conmemoración de la Declaración de la Independencia, firmada en 1816 en el Congreso de Tucumán.