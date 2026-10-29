El Teatro Municipal Ángel Alonso de Pilar tendrá en noviembre cuatro espectáculos con entrada gratuita, todos los sábados a las 21 horas.

Un ciclo con funciones semanales

La programación comenzará el sábado 7 con “Cantar infinito”, a cargo de Gastón Ramirez y Héctor Bacci. Una semana después, el sábado 14, se presentará “Ciclo insistente”, de Aquí y Ahora Teatro.

En tanto, el sábado 21 subirá a escena “Flamenco de cámara”, de la Compañía EFI. El ciclo cerrará el sábado 28 con “Osamenta y Patria”, de Andrés Binetti.

Puede interesarte

Entrada gratuita

La cartelera fue anunciada por la Municipalidad de Pilar a través de sus redes oficiales. “Vení a disfrutar los mejores espectáculos con entrada gratuita”, invitó la comuna.

Cómo pedir más información

Para recibir detalles de cada función, el municipio habilitó una línea de WhatsApp: hay que enviar la palabra “Teatro” al 11 5238-6864.