El Municipio de Pilar conmemoró los 210 años del Día de la Independencia, con la participación del intendente Federico Achával junto a funcionarios municipales y entidades tradicionalistas locales.

Fue este 9 de julio en el tradicional desfile que se realizó en la localidad de Villa Astolfi, del que participaron agrupaciones gauchas, entidades educativas, Veteranos de Malvinas, entre otras instituciones.

Durante el desfile, Achával remarcó el significado del Día de la Independencia para la comunidad y llamó a proyectar el futuro del país.

"En este 9 de Julio nos encontramos una vez más con nuestro pueblo para celebrar el Día de la Independencia, que es mucho más que una fecha, es una convicción que nos une como pueblo", expresó el intendente.

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"Este día nos recuerda a quienes lucharon por nuestro país, pero también nos invita a no bajar los brazos y a pensar en la Argentina que queremos: una patria que crezca con más educación, más producción, más trabajo y oportunidades para todos", agregó.

Defender la identidad y los valores

Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, subrayó la importancia de sostener la memoria histórica.

"En este día tan trascendental, recordamos lo importante que es defender nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura y los valores que nos hacen sentir orgullosos de ser argentinos", señaló.

El inicio de la historia como país libre

En tanto, la secretaria General, Soledad Peralta, destacó el sentido comunitario de la jornada. "Como cada 9 de Julio nos encontramos con la comunidad para celebrar esta fecha tan importante que marcó el inicio de nuestra historia como un país libre y soberano", indicó.

Achával cerró el acto con un llamado a la unidad: “Sigamos honrando los valores que nos unen, defendiendo nuestra identidad y construyendo en comunidad un país libre, justo y soberano. ¡Viva la Patria! ¡Feliz Día de la Independencia!”

De la actividad también participaron integrantes del gabinete municipal, concejales y entidades tradicionalistas de Pilar, en una jornada que combinó el desfile cívico con la conmemoración institucional.