Pilar se prepara para celebrar el 206° aniversario de la firma del Tratado del Pilar, uno de los acuerdos fundamentales en la construcción del federalismo argentino. Las actividades se llevarán a cabo durante dos jornadas consecutivas, el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, a partir de las 18, en el Paseo del Centro, con epicentro en la Plaza 12 de Octubre.

La propuesta incluye una agenda cultural abierta a la comunidad, con espectáculos musicales, ferias, actividades recreativas para las familias y una muestra productiva, en el marco de una celebración que busca poner en valor la historia, la tradición y la identidad local.

Actividades del sábado

Durante la primera jornada, el Paseo del Centro será escenario de shows en vivo, ferias de emprendedores, propuestas culturales y actividades familiares. Además, se desarrollará una muestra productiva, con participación de distintos sectores locales. Todas las actividades comenzarán a partir de las 18 y se extenderán durante la tarde y la noche.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro comunitario, con propuestas pensadas para distintos públicos y edades, en un entorno céntrico y de acceso libre.

Desfile tradicionalista

El domingo 22, también desde las 18, tendrá lugar el desfile tradicionalista, una de las actividades centrales de la conmemoración. En esta ocasión, el desfile contará exclusivamente con la participación de instituciones tradicionalistas, que recorrerán el área céntrica como parte del homenaje al tratado firmado en 1820.

La jornada estará dedicada especialmente a las expresiones vinculadas a las tradiciones, la historia y las raíces culturales del distrito.

Un hito del federalismo argentino

El Tratado del Pilar, firmado el 23 de febrero de 1820, es considerado un antecedente clave del federalismo en la Argentina. Su conmemoración anual forma parte del calendario institucional del distrito y busca reforzar el valor histórico del acuerdo y su vínculo con la identidad local.

Las actividades organizadas por el municipio se desarrollarán en el Paseo del Centro, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.