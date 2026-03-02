En el año de su 60° Aniversario y en el marco del próximo Día Internacional de la Mujer, “La Comedia del Pilar” relanza su ciclo “Queremos Hablar”.

Se trata además del primer estreno de la temporada. Un espectáculo que reúne una micro obra y una serie de monólogos que, “con emoción, humor y mirada crítica, exploran las múltiples formas de habitar lo femenino”, adelantan desde el elenco.

Puede interesarte

“Queremos hablar” es un ciclo que nació en el año 2020 con la intención de “poner en escena distintas historias que buscan explorar las vivencias, las batallas y los discursos, las culturas y las voces de diversas mujeres a través de los tiempos”, expresaron los organizadores del encuentro y agregaron que el #8M es una fecha que “nos desafía cada año a visibilizar distintas miradas, sentires, sueños y también pesares”.

La propuesta también invita a “reflexionar sobre lo conquistado y lo pendiente, celebrando la fuerza de las mujeres y de las identidades diversas para ocupar el espacio y sostener la búsqueda de una igualdad real”.

En esta edición, “Queremos Hablar” contará con la actuación de Malena Reynoso, Soledad Echave, Agustina González, Natalia Ventura, Elena Basso, Karina Vergara, Micaela Kaigar.

Los textos serán de Soledad Echave y bajo la dirección de Martín Simeoni.



Las funciones serán los sábados 7 y 14 de Marzo a las 21hs en Torrente Espacio Teatral – Bolívar 416 Pilar centro. Para reservas: 11 40280423.

