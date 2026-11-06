Nicolás Niki Riveros Giménez es escritor, narrador y comunicador de Pilar, y también estudiante de la Universidad Nacional de Pilar.

En una entrevista concedida al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 contó cómo pasó de crear una cuenta anónima de Instagram a compartir sus relatos en lo que se convirtió en su primer libro: “Recuerdos de un Millennial”.

Su punto de partida es poco romántico: "La escritura nace un poco desde el no saber", dice, y recuerda que “muchas cosas del arte nacen del caos”.

Todo empezó con un cartelito. En pleno encierro por la cuarentena del COVID-19, con todos sus amigos sin poder salir, publicó en Instagram: "Nos vemos este miércoles en la fuente del Village", el lugar donde se juntaban de chicos y que hoy ya no existe. La cuenta, anónima, explotó.

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La gente comentaba, se reencontraba y descubría que guardaba los mismos recuerdos. "No sabía que ese sitio a todos les había quedado tan adentro como a mí", cuenta. Así se armó un nicho de recuerdos millennial, cada vez más pilarense.

Después, el proyecto se fue durmiendo. La escritura volvió hace un año y medio o dos, también en medio de una crisis. Esta vez escribía desde la nostalgia de quien vivió una etapa analógica - hasta trabajó en un videoclub- y hoy habita un mundo digital. Con el tiempo se sumó lo audiovisual y lo que fue aprendiendo en la universidad. Uno de sus videos llegó a la cuenta española Cultura Inquieta, con 7 millones de seguidores, y alcanzó 7 millones de visualizaciones y 400 mil likes.

Escribir con lágrimas

“Recuerdos de un Millennial” mezcla textos narrativos breves, de una página y media, con poemas y reflexiones. Niki aclara que no escribe poesía difícil: lo suyo es "una reflexión con un tinte poético" que se entiende, algo que le da gracia frente a las lecturas más complejas que experimenta, por ejemplo, en el Seminario “Mundo de la literatura”.

Los textos que más le costaron crear son los más personales: uno sobre su abuela, que estará en la presentación oficial que hará de este ejemplar, y una carta a Ñeri, su gato y primer compañero de pandemia.

"Escribía, lloraba un rato, me limpiaba las lágrimas y volvía a escribir", cuenta. Otro texto, "Nerón", sobre el perro encadenado del barrio La Pilarica al que todos le tenían miedo, emocionó hasta las lágrimas a un amigo de la infancia y a su mamá.

Un libro contra el algoritmo

El libro fue editado por El Bodegón Ediciones, de Víctor Koprivsek, a quien Niki define como un defensor de la cultura pilarense. Para él, publicar no es negocio: es apostar por un proyecto local y personal.

Lo que descubrió en el camino es que el encuentro importa más que los likes. "La única lucha contra un algoritmo es la comunidad", sostiene. Por eso la presentación en sociedad del libro será una sobremesa, con una profesora de Literatura, un politólogo, una politóloga y un profesor de Historia, y con familia y amigos en la sala.

También, cuenta que en este camino lo que más lo emocionó fue el comentario de alguien que le dijo que sus videos son lo último que mira antes de dejar el celular.

Nostalgia

Antes miraba hacia atrás; hoy habla de cómo tratarnos. Lo muestra en “Ya estamos grandes para ser mala gente”, uno de los textos del libro que también lleva su video en YouTube. Arranca con una lista de pedidos —”vayan a terapia, cómanse las uñas, abracen árboles, viaje en el mar, escriban, lloren”— y sigue con un reclamo: “basta de andar lastimando a los demás por heridas que todavía no pudieron resolver”.

Este cierre vuelve a lo que atraviesa todo el libro: las amistades que valen son las que “se quedan cuando la vida pesa”, y en un mundo cada vez más individualista, dice, eso sigue siendo “una de las forma más lindas de amor”.

Lo que viene

Por ahora no hay otro libro en agenda. Niki lo vive como un desafío personal ya cumplido y prefiere dejar que "fluya". Mientras tanto, invita a todos a la presentación de “Recuerdos de un Millennial”.



Cuándo: sábado 14 de noviembre, 20:30 a 21 h



Dónde: Foderone, Tucumán 675 (esquina San Martín), Pilar



Instagram: @nikigimenezriveros



Libro: tienda online de El Bodegón

