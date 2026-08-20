Música, folclore y gastronomía criolla llegan a Fátima
El Municipio de Pilar organiza una nueva "Peña en tu Barrio", el domingo en Plaza Empalme.
El Municipio de Pilar anunció una nueva edición de "Peña en tu Barrio" para este domingo 23 de agosto en Fátima, con música en vivo, ballets folklóricos, gastronomía criolla y un paseo de artesanos.
La actividad se desarrollará a partir de las 12 en Plaza Empalme, ubicada en la intersección de Isla Belgrano y Quirno Costa.
Según se informó desde la comuna, la propuesta busca acercar espectáculos culturales y de tradición popular a los distintos barrios del distrito, en el marco del programa que impulsa la Secretaría de Cultura de Pilar.
La jornada contempla presentaciones de ballets folklóricos y música en vivo, además de un paseo gastronómico con oferta criolla y una feria de artesanos locales.
La convocatoria es gratuita y libre para todo público.