El Municipio de Pilar anunció una nueva edición de "Peña en tu Barrio" para este domingo 23 de agosto en Fátima, con música en vivo, ballets folklóricos, gastronomía criolla y un paseo de artesanos.

La actividad se desarrollará a partir de las 12 en Plaza Empalme, ubicada en la intersección de Isla Belgrano y Quirno Costa.

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Según se informó desde la comuna, la propuesta busca acercar espectáculos culturales y de tradición popular a los distintos barrios del distrito, en el marco del programa que impulsa la Secretaría de Cultura de Pilar.

La jornada contempla presentaciones de ballets folklóricos y música en vivo, además de un paseo gastronómico con oferta criolla y una feria de artesanos locales.

La convocatoria es gratuita y libre para todo público.