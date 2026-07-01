El dúo más emblemático de la música argentina compuesto por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale inicia una gira especial que los traerá a Pilar con un espectáculo único con el que celebrarán 35 años de carrera.

Se trata del show “Bodas de Coral” que recorre clásicos inolvidables, nuevas versiones y canciones que marcaron generaciones.

“35 años es mucho tiempo… muchos recuerdos, muchos kilómetros andados compartiendo charlas, comidas, ideas, proyectos, risas, preocupaciones, éxitos, tristezas”, destacan desde la organización.

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Con esta frase, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale resumen el espíritu de “Bodas de Coral”, el nuevo álbum con el que celebran una de las sociedades musicales más importantes y queridas de la música popular argentina.

En este nuevo trabajo, Baglietto y Vitale se permiten reinterpretar clásicos románticos atravesados por la sensibilidad, la madurez artística y la libertad creativa que les dieron más de tres décadas compartiendo escenarios.

La presentación en el distrito tendrá lugar en el Teatro Gran Pilar este sábado 4 de julio a partir de las 21 horas. Entradas a la venta por PLATEANET

Luego, continuarán con una gira que los llevará el 15 de agosto al Auditorio Belgrano, CABA; el 29 de agosto al Teatro Don Bosco de San Isidro y el 6 de septiembre al Teatro Cervantes de Quilmes.