El próximo fin de semana se llevarán a cabo las Fiestas Patronales de Pilar, uno de los eventos más esperados por la comunidad.

Con una grilla de actividades que ya está confirmada, las jornadas tendrán lugar el 10, 11 y 12 de Octubre.

Los dos primeros días se vivirán en el Microestadio Municipal, ubicado en la calle Néstor Kirchner al 1400.

En el predio, que abrirá sus puertas a partir de las 12 del mediodía, se espera el despliegue de más de 80 kioscos que, como ya es tradición, estarán a cargo de las y los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias públicas y privadas del distrito.

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Cada puesto escolar deberá cumplir con una consigna para su ambientación: este año será la identidad.

“Los chicos esperan esta fiesta para poder recaudar fondos para sus viajes, sus buzos y fiestas de egresados. Los kioscos este año tendrán una temática amplia: la identidad nacional, bonaerense y pilarense”, adelantó Juan Manuel Morales, secretario de Integración y Desarrollo Comunitario del distrito en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

Los visitantes al predio, además, podrán votar a aquel puesto escolar que crean es el mejor ambientado con esa temática.

La votación se realizará por medio del sitio web patronales.pilar.gov.ar y será geolocalizada para que a los chicos los pueda votar aquel que va al predio o personas que están dentro del distrito. Los puestos más elegidos se llevarán un premio.

El 12 de octubre, en tanto, la jornada de celebración se trasladará a la plaza central donde, desde las 9 se llevará a cabo el acto protocolar desfile cívico tradicionalista.