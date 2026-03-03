En el contexto de marzo como Mes de la Memoria y de las actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Teatro Municipal Ángel Alonso dio a conocer su agenda artística que incluye propuestas teatrales y espectáculos de danza a cargo de compañías y artistas de la región, además de una función especial en el marco del 24 de marzo.

Las funciones se realizarán en la sala ubicada en Pedro Lagrave 725, en el centro de Pilar. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse o reservarse de manera presencial en el teatro.

Programación de marzo

• Sábado 7 de marzo – 21 horas

“De trenzados e historias”, obra teatral de la compañía Tralmas.

• Sábado 14 de marzo – 21 horas

La edad de la ciruela, obra teatral de la compañía Teatro El Galpón de Luján.

• 21 de marzo – 21 horas

Mujeres de la Plaza, espectáculo de danza flamenca a cargo de Mariana Azcárraga.

• Viernes 28 de marzo – 21 horas

Verdad en Penumbras, producción del Teatro Municipal Ángel Alonso, función realizada en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24M).

Entradas

Las localidades para todas las funciones son gratuitas y deben retirarse o reservarse en el teatro, en los horarios habituales de atención, hasta agotar la capacidad de la sala.