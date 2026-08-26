Manuel Alberti se prepara para sus Fiestas Patronales 2026
Habrá procesión, misa y feria de artesanos el domingo 30 de agosto en la plaza San Martín.
La Municipalidad de Pilar confirmó el cronograma de las Fiestas Patronales 2026 de Manuel Alberti, que se realizarán este fin de semana con actividades religiosas, artísticas y gastronómicas para toda la comunidad.
Una agenda con eje en la tradición local
La jornada central será el domingo 30 de agosto. A las 9:30 comenzará la procesión, que partirá desde la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en Pilar y Jorge Newbery. Una hora más tarde, a las 10:00, se realizará la misa en el Colegio Santo Tomás, sobre Padre Roqueta 9358.
Desde el mediodía, la propuesta se trasladará a la Plaza San Martín, en Sarmiento y Jorge Newbery, donde se desarrollarán espectáculos artísticos, un paseo gastronómico y una feria de artesanos.
Desde el municipio invitaron a los vecinos a "compartir las actividades y celebrar en comunidad", en el marco de una fecha que busca poner en valor la cultura, identidad e historia de la localidad.