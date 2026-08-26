La Municipalidad de Pilar confirmó el cronograma de las Fiestas Patronales 2026 de Manuel Alberti, que se realizarán este fin de semana con actividades religiosas, artísticas y gastronómicas para toda la comunidad.

Una agenda con eje en la tradición local

La jornada central será el domingo 30 de agosto. A las 9:30 comenzará la procesión, que partirá desde la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en Pilar y Jorge Newbery. Una hora más tarde, a las 10:00, se realizará la misa en el Colegio Santo Tomás, sobre Padre Roqueta 9358.

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Desde el mediodía, la propuesta se trasladará a la Plaza San Martín, en Sarmiento y Jorge Newbery, donde se desarrollarán espectáculos artísticos, un paseo gastronómico y una feria de artesanos.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a "compartir las actividades y celebrar en comunidad", en el marco de una fecha que busca poner en valor la cultura, identidad e historia de la localidad.