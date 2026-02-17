El primer coro góspel de Pilar abrió una nueva convocatoria para sumar integrantes de cara a la temporada 2026. Se trata de Majestic Gospel Sounds, una propuesta coral que continúa creciendo y que invita a personas mayores de 17 años a formar parte de una experiencia artística colectiva, sin necesidad de contar con formación musical previa.

La convocatoria está dirigida a quienes tengan buen oído, interés por aprender y ganas de integrarse a un proyecto grupal. Desde la organización remarcan que no es requisito ser cantante profesional, ya que el proceso formativo se desarrolla de manera progresiva a lo largo del año.

Las audiciones se realizan en coincidencia con los días de ensayo: los miércoles, de 19:30 a 21:45, en el barrio Montecarlo de Del Viso, a dos cuadras de la salida de la Panamericana, kilómetro 45.

Cómo postularse

Las personas interesadas en sumarse deben enviar un mensaje de WhatsApp al 11-7620-9021 o ingresar al enlace wa.link/osqhp9. El proceso de ingreso incluye la completación de un formulario online, el envío de un video breve (de un minuto) cantando con pista, en inglés o castellano, y una entrevista de ingreso.

Para más información, se puede consultar el Instagram oficial @majesticgospel o comunicarse al teléfono 011-7620-9021.

La temporada anual del coro se desarrolla de marzo a diciembre, y el inicio de las actividades 2026 está previsto para el miércoles 4 de marzo. Los ensayos se enfocan en técnica vocal, trabajo por cuerdas, interpretación y desarrollo del repertorio. A lo largo del año, una vez integrados al grupo, se realizan audiciones para roles solistas y, en algunos casos, se incorporan coreografías sencillas.

Repertorio y metodología de trabajo

Si bien el repertorio se interpreta en inglés, no es necesario conocer el idioma ni leer partituras. El coro no utiliza partituras ni en escena ni durante los ensayos, respetando el estilo tradicional del góspel. El material de estudio incluye letras con fonética y traducción, además de audios y herramientas para el trabajo personal.

Este enfoque ha demostrado ser efectivo para quienes no dominan el idioma y desean incorporarse a una formación coral de estas características. Cada integrante recibe una carpeta física y digital con todo el material necesario para el estudio dentro y fuera de los ensayos.

Un proyecto pionero en la zona

Desde abril de 2025 funciona en Pilar Majestic Gospel Sounds, el primer coro góspel de la zona, con una propuesta artística marcada por la energía, el trabajo colectivo y la expresión emocional. El proyecto está dirigido por el músico y arreglador Julián Lollo, con idea y producción de Angie Pérez (Mariángeles Pérez Manoileff).

La agrupación tiene como objetivo difundir el estilo góspel afroamericano, combinándolo con géneros como soul, pop, funk y disco. Su repertorio incluye tanto clásicos del góspel como canciones de Michael Jackson y U2. Aunque no tiene carácter religioso, el proyecto concibe la música como un espacio de conexión, alegría y espiritualidad, más allá de credos.

"Para el ciclo 2026, Majestic Gospel Sounds se propone consolidar un grupo humano fuerte, sumando de forma orgánica y alegre a los nuevos integrantes, con identidad coral y musical. Participar en presentaciones en teatros, espacios públicos, eventos privados, TV y encuentros corales, siempre compartiendo un mensaje de alegría, esperanza y buena energía a través de la música", señaló Angie Pérez, productora general de la agrupación coral, a Resumen.

"Este coro no es solo un espacio musical, es una comunidad en construcción. Buscamos personas con ganas de conectar, compartir y dejarse transformar por el góspel. No hace falta tener experiencia: hace falta tener ganas de participar", añadió.