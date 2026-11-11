Llega una nueva edición de “La noche de los museos de Pilar”, una iniciativa que se realizará el sábado 14 de noviembre de la mano de una iniciativa independiente y autogestiva que busca poner en valor los espacios culturales de la comunidad y generar nuevas formas de encuentro entre el arte y la ciudadanía.

La propuesta reúne a 8 espacios culturales, artísticos y comunitarios de Pilar que abrirán sus puertas para compartir exposiciones, intervenciones, performances, actividades participativas y diversas experiencias vinculadas con el arte y la cultura.

A diferencia de un recorrido centrado exclusivamente en los museos tradicionales, esta iniciativa busca visibilizar la diversidad de espacios independientes que producen y sostienen la cultura local. Cada espacio construye su propia propuesta, desde su identidad y sus prácticas, conformando colectivamente una jornada de circulación, intercambio y participación.

Como parte de esta edición, a las 19 hs en la Plaza 12 de Octubre, tendrá lugar una intervención colectiva en el espacio público. La propuesta invita a salir a la calle, intervenir el territorio y encontrarnos con otros, entendiendo que el arte también sucede en los espacios compartidos y en la construcción colectiva.

“Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fortalecer las redes culturales, generar vínculos entre artistas, espacios y vecinos, democratizar el acceso a las distintas manifestaciones artísticas. Entendemos que la cultura no sucede solamente en los espacios institucionalizados, sino también en los talleres, galerías, centros culturales, espacios autogestivos y en el encuentro con otros”, explicó en diálogo con Pilar de Todos Bianca Arotce una de las impulsoras de la propuesta desde el espacio cultural “La red para artistes”.

Esta segunda edición retoma la experiencia del primer encuentro realizado en 2025 y apuesta a seguir construyendo una red cultural local, diversa, independiente y abierta a toda la comunidad.

Bianca, junto a un grupo de amigos llevan cinco años haciendo muestras visuales y el año pasado empezaron con esta movida de replicar un poco lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con la noche de los museos, como una forma de visibilizar la cultura local.

“En Pilar es la segunda edición, el año pasado fuimos cuatro espacios, este año somos ocho”, amplió Bianca y agregó: “lo que buscamos es todo desde la autogestión y las ganas de visibilizar el trabajo artístico, que el vecino sepa, se pueda acercar y que tenga ganas de participar, democratizar el acceso a la cultura y al arte. En lo que es por lo menos Pilar como proyecto nos encantaría irnos a más localidades en un futuro”, reflexionó.

Organización y sedes culturales que participan

En cuanto a la organización de la propuesta, desde la red se convoca a espacios culturales, se planifica un posible recorrido para que el vecino que esté interesado en participar pueda saber qué visitar, con un cronograma de horarios y actividades.

Los espacios que participan son: Museo Histórico del Templo, La Júnior CC, La Terracita, Integrarte, El taller de Alejandro El Gato Maass, el Taller de Santiago Asturiano, Ricarda la Lonja y Red para Artistes.

La artista audiovisual adelanta cómo será el recorrido: “Vamos a arrancar en la Plaza 12 de octubre, con una performance en la que también van a interactuar un grupo de candombe que se llama “La Ricarda la lonja” y mi compañero de equipo, Matías Lidinski, va a estar mostrando una obra. Después el grupo “Alma de Barro”, va a estar haciendo un extracto de una obra. Contamos con la participación de una artista en fotografías y una improvisación de jazz contemporáneo. También vamos a estar estampando en la plaza, luego nos dirigimos a la Red para Artistes donde se realizan actividades de lectura y poesía, además de una intervención de un collage colectivo mural, vamos a estampar y también va a tocar Nico Roca con el acompañamiento de la Ricarda”.

Una noche mágica que integra teatro, arte, canto, fotografía, música y baile

Cada espacio tendrá distintas propuestas culturales, con una participación llena de expectativa y entusiasmo. Así, este sábado el circuito de museos vivos se enciende con el brillo de la integración cultural.

Más de 20 expositores, esculturas de metal, autores locales, dúo de guitarras en vivo, folklore, cantautores, banda tributo a Rada, cantante lírica, muestra en red de artistas que participaron el año pasado, Andrea Pairo, Florencia Quintero, Julio Ramos, Mario Mendez, Nadia del mármol, Sthepanie Zimmermann, Matilde Mocnik, José Mena, entre otros.

Los espacios se podrán recorrer hasta las 2:00 de la madrugada en el marco de una propuesta que invita a recorrer un circuito en el corazón de la ciudad, para descubrir su patrimonio histórico y su producción artística.

El evento también será transmitido en vivo por youtube desde el programa “Voces Rizomeras”.

