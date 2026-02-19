Llega una nueva edición de la Fiesta del Cine, iniciativa que se desarrollará en los complejos de todo el país con entradas a las salas que parten desde los 4 mil pesos. La Fiesta se extenderá entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero, con entradas a precios promocionales.

Se trata de la séptima edición de la iniciativa, que busca incentivar la asistencia del público con valores accesibles y una programación que combina estrenos, reestrenos y títulos de diverso perfil.

Puede interesarte

Desde el Complejo Multiplex, ubicado en Pilar en el Shopping Palmas del Pilar, detallaron que durante el período promocional es posible acceder a entradas desde $4.000 para funciones en salas 2D, 3D, Xtremo y Comfort Plus.

En tanto, las opciones Platinum y 4D cuentan con un valor diferencial de $8.000.

En ediciones anteriores, la Fiesta del Cine se consolidó como una de las promociones más esperadas del calendario, con alto nivel de ocupación y una marcada respuesta del público.

Estrenos y títulos destacados

La programación de esta edición incluye una selección de estrenos recientes y propuestas para distintos públicos.

En Multiplex, entre los títulos que forman parte de la cartelera se encuentran Entre plumas y picos, Parque Lezama, Love, La historia del sonido, ¿Está funcionando esto?, Líbranos del mal y La Profecía.

A la lista se suma el reestreno de “La saga Crepúsculo: Luna Nueva”, una de las entregas más populares de la franquicia, que vuelve a las salas como parte del atractivo especial de la semana promocional.

Para aprovechar la propuesta recomiendan adquirir los tickets con antelación, ya sea en boletería o a través de los canales digitales habilitados, para asegurar lugar en las funciones más demandadas.

La Fiesta del Cine se implementa de manera simultánea en todo el país, con adhesión de los principales complejos. La iniciativa se inscribe en un esquema de acciones conjuntas del sector para estimular el regreso del público a las salas, reforzando la experiencia cinematográfica frente a otras alternativas de consumo audiovisual.