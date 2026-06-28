Pilar se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial del Locro, uno de los festejos más convocantes del calendario de celebraciones que se despliegan en el distrito.

En esta oportunidad se trata de la novena edición que, como todos los años, se llevará a cabo en la localidad de Zelaya.

Puede interesarte

La Fiesta cuenta con la organización del Municipio de Pilar y tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio. La cita será a partir de las 10 de la mañana en el predio ubicado en la calle Vicente Arroyo 800.

A lo largo de la jornada habrá una amplia variedad de espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla y un espacio dedicado a las y los artesanos del distrito.

Concurso de cocineros

Como en cada fiesta, en esta 9na edición también se llevará a cabo el concurso de cocineros y cocineras en el que participantes pondrán a prueba sus recetas para competir por el reconocimiento al mejor plato de esta clásica preparación nacional.

Las y los participantes prepararán cada uno su versión de locro mientras que un jurado definirá cual se convertirá en el mejor.

La Fiesta del Locro se ha consolidado como un espacio de encuentro familiar y comunitario, en el que la identidad criolla, la música y la cocina regional se combinan para ofrecer una experiencia única.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de una jornada festiva, al aire libre y con entrada libre y gratuita.