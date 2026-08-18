Una librería pilarense invita a la comunidad a participar de una charla federal con el psicólogo, psicoanalista y escritor Gabriel Rolón.

Se trata de Pasen y Lean Boutique de libros, ubicada en la localidad de Del Viso. En esta ocasión el espacio presenta la actividad que se llevará a cabo este 24 de agosto, celebrando el Día del Lector.

La charla será a las 15 horas bajo la modalidad virtual, totalmente gratuita y forma parte de las actividades que desarrolla FALPA - Federación Argentina de Librerías, Papeleras y Afines- la Fundación La Balandra, Libros Activos y con la colaboración de la Fundación El Libro.

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“Temas como el amor, el duelo, la pasión, la felicidad atraviesan profundamente la experiencia humana y serán los abordados en esta oportunidad por el reconocido psicoanalista”, expresaron desde Pasen y Lean.

El objetivo de la propuesta es “visibilizar el vínculo entre el autor y el lector y la participación clave de librerías y editoriales en la cadena librera” y surge luego de la masiva defensa del sector a la Ley 25.542 que el Gobierno Nacional pretendía desregular.

“Fue ése quizás un momento clave que puso a funcionar un enorme engranaje federal compuesto por más de cien librerías de todo el país que se sumaron a esta convocatoria de FALPA y otros auspiciantes del mundo del libro para sentar precedente, esta vez encarnado en la charla que dará Gabriel Rolon en simultáneo para todo el país”, explicaron desde la librería delvisense.

Durante la charla, además, se sortearán tres colecciones de ensayos del escritor que serán firmdos y personalizados.



Para formar parte de esta experiencia se puede consultar en el Instagram de Pasen y Lean Boutique de Libros o por Whatsapp al 11 3053 7345.