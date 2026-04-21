El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Cultural, participará una vez más de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año celebra su 50º edición y se desarrollará desde el 23 de abril al 11 de mayo en el predio de Av. Santa Fe y Sarmiento, CABA.



El Stand 602 del Pabellón Azul será el epicentro de la cultura bonaerense, con la oferta de más de 700 títulos de 100 editoriales independientes, las novedades de Ediciones Bonaerenses y la presencia de editoriales municipales, además de una nutrida agenda de presentaciones, talleres y homenajes.

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También estarán presentes más de 50 editoriales universitarias de todo el país con más de 100 títulos, la colección Identidades Bonaerenses de la Dirección General de Ciencia y Educación y la producción de la editorial MeVeJu del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, el stand bonaerense se presenta bajo el lema “Una Provincia con Memoria”, un espacio de encuentro donde la literatura y la identidad se entrelazan con la defensa de los Derechos Humanos. En ese marco, se llevará adelante una programación especial que incluirá un reconocimiento a personalidades y artistas de la cultura perseguidos durante la dictadura, destacando su rol en la construcción de la memoria colectiva y la defensa de la democracia.



“A través de la lectura creamos, pensamos, imaginamos y sentimos. No se puede leer solos: lo hacemos con otros y otras para construir un mundo y una sociedad más justa”, afirmó la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. “En esta nueva edición, el stand de nuestra Provincia será un espacio de encuentro, donde la palabra y la lectura son herramientas claves para la construcción de la memoria colectiva en tiempos donde nos quieren imponer el olvido y el silencio”, concluyó.



Entre las más de 200 actividades previstas, se destacan la presentación del libro Olvidar es imposible de Sergio Maldonado, el viernes 24 de abril a las 20:00, junto a la periodista Ana Cacopardo. El sábado 25 a las 16:00, se presentará la colección Versos Aparecidos, realizada en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; y ese mismo día, a las 18:00, los poemas de la segunda edición del Concurso de Poesía Néstor Perlongher.



El miércoles 29 a las 17:00 tendrá lugar Palabras para hacer un fuego, una evocación a Alejandra Pizarnik que combina poema, instalación y coda. Y el jueves 7 de mayo a las 21:00 se realizará Evita, un homenaje, una performance a cargo de Esther Goris.



Ediciones Bonaerenses —la editorial pública estatal del gobierno de la Provincia— presentará parte de su variado catálogo, con títulos como En el cielo un hombre, de Manuel Crespo; Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires, de César Hipólito Bacle; Como el sol en el alba, de Hamlet Lima Quintana; y En los muelles. Historia de los puertos de la Provincia. Toda la agenda del stand estará disponible en https://institutocultural.gba.gob.ar/



Quienes visiten el stand accederán además a un descuento exclusivo del Banco Provincia del 25% pagando con Clave o QR con Cuenta DNI –hasta $8.000 por persona durante todo el evento–, beneficio que se suma a la promoción vigente para todos los stands de la Feria: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, sin tope de reintegro y con un 10% adicional abonando por NFC.



La Feria Internacional del Libro estará abierta desde las 14:00 hasta las 22:00. Los sábados, domingos y feriados, el horario será de 13:00 a 22:00. El sábado 25 de abril será la Noche de la Feria, con horario extendido hasta las 00:00 y entrada libre a partir de las 20:00.

