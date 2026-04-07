La Comedia del Pilar estrenará el próximo fin de semana su segundo espectáculo de la temporada 2026 en el espacio Torrente Espacio Teatral.

Se trata de la obra “La niña que fue Cyrano”, escrita por Guillermo Baldo y dirigida por Martín Simeoni. El elenco está conformado por Micaela Kaigar y Martina Simeoni.

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La propuesta cuenta además con ambientación de Estela Battaleme, musicalización de José Burgueño, gráfica de Soledad Echave y producción general del Grupo Comedia del Pilar.

La obra narra la historia de Valentina, quien al abrir el baúl de sus recuerdos regresa a su infancia y recorre las calles de su barrio para reconstruir un momento clave de su vida. En ese camino, y en medio de mudanzas y cambios, conoce a su vecina Roxi, con quien inicia un vínculo que marcará su niñez para siempre.

Las funciones están programadas para los días 11, 18, 24 y 25 de abril a las 21 horas, en Torrente Espacio Teatral, ubicado en Bolívar 416, Pilar.

Las reservas pueden realizarse al 11 4028-0423.

