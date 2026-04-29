La cartelera del Teatro Ángel Alonso ya se renovó con una nueva variedad de espectáculos que colmarán la sala local durante el mes de mayo.

Entre los shows sobresalientes se podrán disfrutar de piezas teatrales, música y danza, en todas las fechas en su nuevo horario de las 20 horas y con entrada gratuita.

La cartelera arrancará este sábado 2 de mayo con la llegada de la Compañía Luciano Manzur y la multipremiada obra de títeres para público adulto “Proyecto Frankenstein”.

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“En un doble rol, Mansur encarna un personaje humano y a su vez, con talento en ventriloquía, interpreta a otro con el títere. Una doble interpretación simultánea que sorprende y conmociona. La obra adapta al contexto sudamericano la clásica novela y película”, adelantan desde el Teatro.

En tanto, el sábado 9 de mayo llega el turno de la Compañía de la Escuela de Flamenco Itinerante que presentará “Suite de Flamenco y danza española”.

El sábado 16 de mayo se presentará la Compañía Ba.I.Lo y el espectáculo “Retrospectiva”.

El grupo teatral Moraleja ´s se presentará el 23 de mayo con la obra “Papá querido” mientras que el 30 de mayo llega el espectáculo “En guardia” - sobre textos de Antón Chejov - y con la dirección de Gustavo Garzón.

El Teatro Ángel Alonso está ubicado en Pedro Lagrave 725 – Pilar centro.

