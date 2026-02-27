El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el inicio de las obras de restauración y renovación integral del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago de La Plata. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el director ejecutivo y artístico del anfiteatro, Tristán Bauer; y el intendente local, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta obra tiene un significado simbólico muy grande: estamos recuperando cultura, patrimonio y una parte importantísima de la historia de nuestra provincia para todos los bonaerenses”. “En la ciudad capital, además de llevar adelante grandes inversiones en infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, avanzamos con este proyecto: esto también forma parte de nuestra identidad y de nuestro futuro”, agregó.

“Al Gobierno nacional no le interesa la cultura, los teatros ni el bienestar de los argentinos: solo aplica su receta de abandono para el pueblo y de asfixia presupuestaria para nuestra provincia”, remarcó el Gobernador y agregó: “Por eso, en este contexto tan adverso, iniciar este tipo de trabajos vale el doble: esta obra es para el pueblo y se hace gracias al pueblo”.

La Obra

Mediante una inversión de $8.341 millones, la obra contempla la intervención interior de los edificios en todas sus áreas -escenario, camarines y oficinas-, la restauración de la envolvente del pórtico de acceso en el edificio histórico y la recuperación total del sector de plateas y pérgolas laterales. Además, se incorporará un museo de sitio, se construirá un café-bar y se pondrán en valor los puentes de conexión exteriores, entre otros trabajos.

El proyecto, ejecutado de manera conjunta entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto Cultural y la Municipalidad de La Plata, busca recuperar y preservar un espacio histórico de la ciudad -cerrado desde hace 13 años-, devolviéndole su identidad y fomentando la cultura, el esparcimiento y el turismo.

Durante la jornada, la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino entonó el fragmento sinfónico central de la obra “El Murciélago”, de Johann Strauss.