El fin de semana largo del Día Internacional del Trabajador tendrá una agenda cargada en la Provincia de Buenos Aires, con fiestas populares, eventos gastronómicos, culturales, deportivos y ferias en más de 15 municipios.

Fiestas populares

Baradero abre el domingo 1° con la 19° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en el Pueblo Turístico Santa Coloma, desde las 9:30, con entrada gratuita. Habrá feria de artesanías, puestos gastronómicos y espectáculos musicales.

En Cañuelas, el Pueblo Turístico Uribelarrea recibe la 4° Fiesta del Costillar Criollo desde el viernes 1° a las 10:00, con más de 1.300 costillares al asador, música en vivo y artesanías. Entrada arancelada.

San Antonio de Areco celebra el sábado 2 y domingo 3 la 4° Fiesta del Alfajor Regional en la plaza Ruiz de Arellano, con entrada gratuita. Habrá feria, talleres para chicos y cierre con cumbia.

Gastronomía

Capitán Sarmiento estrena su 1° Fiesta del Guisero Campero el domingo 1° en los galpones ferroviarios, con locros, carbonadas, comidas de olla y elección del Maestro Guisero. Entrada gratuita.

En Saladillo, el Pueblo Turístico Cazón recibe el sábado 2 y domingo 3 la 1° Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente, con concurso y premios en dinero. Entrada gratuita.

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Cultura y naturaleza

Tandil ofrece del viernes 1° al domingo 3 la Isla Medieval en el Centro Náutico del Fuerte, con combates, mercadillo y gastronomía. Entrada general $2.000.

Tres Arroyos lleva a Claromecó el festival Claromecó Fungi, con caminatas de reconocimiento de hongos silvestres, talleres de cocina especializada y feria fungi con productores locales. Actividades gratuitas y aranceladas.

Tapalqué inaugura su 1° Fiesta Provincial de Artesanos del viernes 1° al domingo 3 en el Balneario Municipal, con entrada gratuita.

Deportes

Saavedra realiza el sábado 2 y domingo 3 la 33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y la 10° Cabalgata Provincial en Pigüé, con recorrido serrano y peña folclórica. Actividad arancelada.

Necochea propone caminata y trekking por el Parque Miguel Lillo el sábado 2 y el Neco Trail Run el domingo 3 con distancias de 5, 10 y 20 kilómetros.

Ferias y exposiciones

Malvinas Argentinas recibe el domingo 3 la 5° Expo Car con más de 500 autos en escena, simuladores, pista de autos eléctricos y feria gastronómica. Entrada gratuita.

Maipú celebra la 12° Expo Miel el sábado 2 en el Club Jorge Newbery, con expositores, conferencias y sorteos. Entrada $1.000.

Lomas de Zamora cierra la agenda con la Expo Cómics Banfield edición Star Wars el domingo 3, con recreacionismo galáctico, desfile cosplay y concurso de dibujo. Entrada gratuita.

Todos los eventos están sujetos a modificaciones por parte de los organizadores. Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar