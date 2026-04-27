Feriado del 1° de mayo: la agenda turística de la Provincia
Fiestas populares, ferias, deportes y cultura en más de 15 municipios bonaerenses durante el fin de semana largo.
El fin de semana largo del Día Internacional del Trabajador tendrá una agenda cargada en la Provincia de Buenos Aires, con fiestas populares, eventos gastronómicos, culturales, deportivos y ferias en más de 15 municipios.
Fiestas populares
Baradero abre el domingo 1° con la 19° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en el Pueblo Turístico Santa Coloma, desde las 9:30, con entrada gratuita. Habrá feria de artesanías, puestos gastronómicos y espectáculos musicales.
En Cañuelas, el Pueblo Turístico Uribelarrea recibe la 4° Fiesta del Costillar Criollo desde el viernes 1° a las 10:00, con más de 1.300 costillares al asador, música en vivo y artesanías. Entrada arancelada.
San Antonio de Areco celebra el sábado 2 y domingo 3 la 4° Fiesta del Alfajor Regional en la plaza Ruiz de Arellano, con entrada gratuita. Habrá feria, talleres para chicos y cierre con cumbia.
Gastronomía
Capitán Sarmiento estrena su 1° Fiesta del Guisero Campero el domingo 1° en los galpones ferroviarios, con locros, carbonadas, comidas de olla y elección del Maestro Guisero. Entrada gratuita.
En Saladillo, el Pueblo Turístico Cazón recibe el sábado 2 y domingo 3 la 1° Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente, con concurso y premios en dinero. Entrada gratuita.
Cultura y naturaleza
Tandil ofrece del viernes 1° al domingo 3 la Isla Medieval en el Centro Náutico del Fuerte, con combates, mercadillo y gastronomía. Entrada general $2.000.
Tres Arroyos lleva a Claromecó el festival Claromecó Fungi, con caminatas de reconocimiento de hongos silvestres, talleres de cocina especializada y feria fungi con productores locales. Actividades gratuitas y aranceladas.
Tapalqué inaugura su 1° Fiesta Provincial de Artesanos del viernes 1° al domingo 3 en el Balneario Municipal, con entrada gratuita.
Deportes
Saavedra realiza el sábado 2 y domingo 3 la 33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y la 10° Cabalgata Provincial en Pigüé, con recorrido serrano y peña folclórica. Actividad arancelada.
Necochea propone caminata y trekking por el Parque Miguel Lillo el sábado 2 y el Neco Trail Run el domingo 3 con distancias de 5, 10 y 20 kilómetros.
Ferias y exposiciones
Malvinas Argentinas recibe el domingo 3 la 5° Expo Car con más de 500 autos en escena, simuladores, pista de autos eléctricos y feria gastronómica. Entrada gratuita.
Maipú celebra la 12° Expo Miel el sábado 2 en el Club Jorge Newbery, con expositores, conferencias y sorteos. Entrada $1.000.
Lomas de Zamora cierra la agenda con la Expo Cómics Banfield edición Star Wars el domingo 3, con recreacionismo galáctico, desfile cosplay y concurso de dibujo. Entrada gratuita.
Todos los eventos están sujetos a modificaciones por parte de los organizadores. Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar