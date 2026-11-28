El arte contemporáneo se suma a la identidad de SLS Pilar Residences, un desarrollo de residencias con estándares y servicios hoteleros ubicado en el corredor norte de Buenos Aires.

A través del Premio BARZA + Estilo Pilar, el característico pato que identifica a SLS en sus destinos alrededor del mundo tendrá una intervención artística seleccionada, por primera vez, mediante un concurso que se da en el marco de la tradicional exposición solidaria Estilo Pilar, organizada por la asociación civil Amigos del Pilar.

La iniciativa reúne a BARZA Real Estate, del sector inmobiliario, y Estilo Pilar, la muestra de arquitectura, decoración, paisajismo y arte. En ese marco, diez artistas argentinos fueron convocados a intervenir réplicas a escala del emblemático pato.

Un jurado, integrado por Jerónimo Barry, director de BARZA Real Estate; Graciela Smith, de Estilo Pilar; y Gabriel Levinas, eligió la propuesta del artista visual Agustín Sirai, a quien otorgó un premio adquisición de $10 millones.

Puede interesarte

La obra ganadora retoma la tradición de la cerámica azul y blanca, con paisajes y motivos vegetales que reinterpretan un objeto popular desde el lenguaje de las artes decorativas.

Así, el diseño será llevado a escala monumental, con materiales provistos por Sinteplast, y quedará instalado de manera permanente en el parque central de SLS Pilar Residences. Será una escultura de 2.20 metros en la que el diseño de Sirai cobra vida a escala real.

Las diez piezas que participaron del concurso podrán conocerse durante Estilo Pilar 2026, que, bajo el concepto “Diseño que se vive”, reunirá propuestas de interiorismo, arte y paisajismo, además de gastronomía y un Paseo de Compras.

Todo lo recaudado en Estilo Pilar será destinado a sostener y ampliar la obra solidaria de Amigos del Pilar, institución que desde hace más de dos décadas sostiene una misión solidaria vinculada principalmente con la atención odontológica infantil en el partido de Pilar.

Ese modelo se amplió en 2025 con la creación de Estilo Art, otro de los desarrollos impulsados por Amigos del Pilar para generar recursos destinados a su misión social. La muestra nació para darle al arte un espacio propio, con una propuesta que reúne expresiones contemporáneas y digitales, galerías, artistas y nuevos lenguajes creativos.

Así, Estilo Pilar y Estilo Art funcionan como dos iniciativas que articulan creatividad y recaudación de fondos para acompañar los programas y acciones solidarias de la Asociación.

Como sucede en cada edición, lo recaudado por Estilo Pilar 2026 será destinado a sostener y ampliar la atención odontológica para niños de Pilar, garantizando la continuidad de los tratamientos y permitiendo incrementar año a año las becas odontológicas.

Hasta hoy, Amigos del Pilar registra 75.844 chicos atendidos y 244.927 prestaciones y tratamientos odontológicos realizados, cifras que reflejan el impacto acumulado de su trabajo en la comunidad.

Para esta nueva edición, Amigos del Pilar se propone profundizar ese vínculo y avanzar hacia un aporte mensual que contribuya a cubrir las necesidades de los bebés y niños que viven en la casa, manteniendo como eje prioritario las becas y la atención odontológica infantil en Pilar.