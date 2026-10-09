Estilo Pilar 2026 presenta su 21° edición bajo el concepto “Diseño que se vive”, una premisa que sintetiza una búsqueda que acompaña a la muestra desde sus inicios: acercar el diseño a las personas y demostrar su capacidad para transformar los espacios que habitamos.

La exposición se extenderá entre el 30 de octubre y el 29 de noviembre en SLS Pilar Residences lo que desde la organización destacan como “el regreso de Estilo Pilar a un formato especialmente ligado a su identidad: intervenir viviendas completas, amenities y espacios exteriores dentro de un desarrollo contemporáneo”.

“La arquitectura del complejo, la amplitud del recorrido y la diversidad de ambientes permitirán que cada profesional desarrolle su propuesta en contextos concretos de uso, llevando el diseño más allá de una instalación meramente escenográfica”, consignaron desde Estilo Pilar.

Puede interesarte

La exposición ocupará 4.785 m², con 2.150 m² destinados a decoración, cerca de 1.300 m² de paisajismo, 34 espacios de arte, 20 locales en el Paseo de Compras y 280 m² de propuesta gastronómica entre cafés, restaurante y food trucks.

Las miradas que darán forma a Estilo Pilar 2026

La edición reunirá a reconocidos profesionales del diseño y el interiorismo. Entre los nombres confirmados se encuentran Susana Piazza; Richard y Valentina Ferreira; Agustina Allende Posse junto a Julieta Navarro; Loli Ferrari y Juan Villar, de Estudio V; Mariano Canova; Carla Vitale; Cecé Piumé junto a Luana Mazlemian y Florencia Bas; y Karina Caprin, entre otros.

Sus intervenciones abordarán diferentes dimensiones del habitar contemporáneo, desde áreas sociales y ambientes privados hasta espacios de trabajo, encuentro y descanso, con propuestas que explorarán nuevas relaciones entre estética, uso y bienestar.

La muestra contará además con un jurado integrado por referentes del sector, entre ellos Javier Iturrioz, Jorge Muradas, María Zunino, Isabelle Firmin-Didot, un representante de DArA, Silvina Bidabehere y Eugenia Choren, junto con una participación especial para la evaluación del sector de Arte.

Del interiorismo a una experiencia más amplia

Estilo Pilar 2026 extenderá la experiencia más allá de los espacios intervenidos. El recorrido incorporará arte, paisajismo, gastronomía, Paseo de Compras, experiencias de marca y una programación especial en su Auditorio, con encuentros vinculados al bienestar, degustaciones, presentaciones de libros y conversaciones con diseñadores, artistas y sponsors.

Uno de los hitos visuales de esta edición tendrá como protagonista a uno de los símbolos más reconocibles de SLS: su Pato.

Junto con BARZA Real Estate y Estilo Pilar, se convocó especialmente a diez artistas para intervenir réplicas a escala de la escultura: Agustín Sirai, Ricky Crespo, Zulema Maza, Lucía Erijimovich, Guillermo Tragant, Simón Achem, Alejandro Rainieri, Desiree de Ridder, Juan Becú y María Silvia Corcuera.

Las diez piezas formarán parte de la exposición y un jurado integrado por Jerónimo Barry, Director de BARZA Real Estate; Graciela Smith, representante de Estilo Pilar; y Gabriel Levinas, curador, seleccionará la propuesta ganadora. El diseño elegido será posteriormente llevado a gran escala sobre la escultura definitiva, que quedará instalada de manera permanente en el parque central de SLS Pilar Residences.

Diseño que también deja huella fuera de la muestra

Desde su creación en 1999, Estilo Pilar tiene un propósito que excede lo creativo. La muestra es organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, institución que desde hace más de dos décadas sostiene una misión solidaria vinculada principalmente con la atención odontológica infantil en el partido de Pilar.

Ese modelo se amplió en 2025 con la creación de Estilo Art, otro de los desarrollos impulsados por Amigos del Pilar para generar recursos destinados a su misión social.

Como sucede en cada edición, lo recaudado por Estilo Pilar 2026 será destinado a sostener y ampliar la atención odontológica para niños de Pilar, garantizando la continuidad de los tratamientos y permitiendo incrementar año a año las becas odontológicas.

Hasta hoy, Amigos del Pilar registra 75.844 chicos atendidos y 244.927 prestaciones y tratamientos odontológicos realizados, cifras que reflejan el impacto acumulado de su trabajo en la comunidad.

En paralelo, la Asociación comenzó a extender su capacidad de ayuda hacia otras necesidades concretas de Pilar. Con lo recaudado en la última edición de Estilo Pilar, pudo donar un grupo electrógeno, su instalación y el tendido eléctrico correspondiente a la Casa de Niños de Somos UPA, en Presidente Derqui.

Información práctica

Del 30 de octubre al 29 de noviembre

SLS Pilar Residences – Pilar

Jueves a domingos, de 12 a 20 hs.

Valores entradas

Entrada diaria: $20.000

Entrada diaria con Clarín 365: $15.000

Pase ilimitado: $40.000

Pase ilimitado con Clarín 365: $30.000

Jubilados: $10.000

Grupos de 4 personas o más: $10.000 por persona

Personas con discapacidad: sin cargo

Menores de 14 años: sin cargo

