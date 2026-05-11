Dos de los espacios teatrales más reconocidos del centro de Pilar lanzaron un nuevo ciclo con el que apuntan a afianzar el arte teatral local.

Se trata del nuevo ciclo denominado “Intercambio de salas” del que participarán los espacios de “Torrente Espacio Teatral” y “Il Píccolo Teatro”.

Ambos emplazados a pocas cuadras uno de otro, propondrán que sus respectivas compañías lleven adelante funciones en sus salas intercambiadas.

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La movida está organizada por ambos espacios y los grupos de Teatro Independiente U.T.8 y Comedia Del Pilar.

Así este viernes 15 de mayo a las 21hs, los integrantes de la U.T 8 llegarán a Torrente con la obra “Contrastes”.

Contrastes cuenta con la autoría y dirección de Manuel Vázquez y las actuaciones de Anahí Ponsone, Patricia Catania y Mónica Lacurto. Nené Pirsch estará a cargo de la asistencia de dirección. Se pueden hacer reservas al 11 40280423.

Por otro lado, el sábado 16 de mayo a las 21hs, la Comedia desplegará una función de la pieza “Dos Romas” en la sala del Il Piccolo. Reservas 11 57374720.

De autor Ariel Mataitis, el show cuenta con la dirección general de Martín Simeoni y sobre el escenario Nicolás Peral, Soledad Echave, Nicolás Augel, Martina Simeoni. Micaela Kaigar estará a cargo de la asistencia.

De qué van

“Contrastes” es una obra que “con humor por momentos ácido, presenta a tres mujeres: una maestra jubilada, su amiga de juventud y la empleada doméstica. Cada una de ellas exponen sus contrastantes visiones sobre temas cotidianos, como las relaciones familiares, y a veces más profundos como las convenciones sociales y hasta el amor y la muerte.

En tanto, “Dos Romas” cuenta la historia de Agustín que, tras 20 años de ausencia por haber migrado a Europa, regresa a su pueblo natal. El reencuentro con una vieja amiga y el esposo, desencadena una serie de tensiones y recuerdos largamente enterrados, donde se ponen en juego las decisiones asumidas y los diferentes caminos tomados.

La obra aborda y explora el choque entre las realidades de quienes se quedaron y quienes se fueron en la siempre difícil realidad argentina.