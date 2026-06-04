El teatro municipal Ángel Alonso de Pilar tiene programadas cuatro obras para junio, con funciones gratuitas los viernes y sábados a las 20 horas.

La sala, ubicada en Pedro Lagrave 725 en el centro de Pilar, difundió el cronograma completo de las opciones que se subirán a las tablas.

La apertura del mes

La primera función se realizará el 6 de junio con “Todos los días desde ese día”, con dramaturgia y dirección de Lucila Garay.

La obra presenta a Mauro y Florencia en lo que aparenta ser una situación cotidiana pero que, en realidad, es parte de un plan diseñado estratégicamente para buscar justicia. El relato desentrama un pasado que los une y pone al descubierto una verdad dolorosa.

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El resto del mes

El 13 de junio llega “Tsunami”, a cargo del grupo Metamorfosis, proveniente de Quilmes.

El 19, en tanto, la Comedia del Pilar sube al escenario con “La Casa de Bernarda Alba”, clásico de Federico García Lorca.

El mes cierra el 26 con “Desconcierto”, propuesta del Grupo Teatral Moraleja’S.

Cómo retirar las entradas

Las localidades son gratuitas y se retiran en el propio teatro, Pedro Lagrave 725, de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

También es posible obtener información enviando la palabra Teatro al chatbot municipal MiMuni, disponible en el número 11 5238-6864.

