El Municipio de Pilar avanza con la preparación de las Fiestas Patronales de San Alejo, una celebración que invita a compartir en comunidad el tradicional evento local.

La fiesta se desarrollará este domingo 26 de abril a partir de las 9.30 de la mañana.

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“Vamos a disfrutar las actividades que nos unen y representan: desfile de instituciones y centros tradicionalistas, puestos gastronómicos, espectáculos y mucho más”, invitan desde la Comuna.

El cronograma de actividades comenzará con la tradicional procesión que partirá desde la intersección de las calles Bernardo Houssey y Cuba.

Luego será el turno, a las 10:15 horas de la Misa en la Capilla del Buen Pastor, ubicada en San Salvador y Pirovano.

Una vez finalizada la santa misa se dará inicio al desfile cívico y tradicionalista.

Mientras que, cerca de las 13:30 horas, iniciará una serie de espectáculos artísticos en la Plaza San Alejo.

