El Municipio avanza con la preparación del desfile cívico para celebrar en comunidad las Fiestas Patronales de Pilar 2026.

El tradicional desfile forma parte del cronograma de actividades que se organizan en honor a Nuestra Señora del Pilar y que se desplegarán entre el 10 y el 12 de octubre.

El desfile tendrá lugar el próximo lunes desde las 8.30 de la mañana y será en la Plaza 12 de octubre, en la intersección de las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Durante el evento, la comunidad podrá presenciar el paso frente al palco oficial de las instituciones y centros gauchos locales.

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“Vení a compartir nuestra cultura e identidad junto a instituciones locales y centros gauchos en esta emblemática celebración de cultura y tradición pilarense”, invitan desde el Municipio.

El sábado y el domingo, en tanto, la fiesta se desarrollará en el Microestadio Municipal, ubicado en Néstor Kirchner 1400.

Allí, a partir de las 12 horas, los visitantes podrán acceder al patio gastronómico que estará a cargo de las escuelas secundarias del distrito donde las y los estudiantes desplegarán su imaginación y le aportarán color al festejo en cada uno de los puestos.

Además, en ambas jornadas habrá bandas de música, shows de las compañías de baile de Pilar y diversas atracciones para disfrutar en comunidad. Al caer la tarde, en tanto, el lugar se convertirá en una gran fiesta con DJ y música bailable.