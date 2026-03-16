El espacio cultural “Torrente” cumple 10 años y lo celebra con un nutrido encuentro teatral con actividades participativas y espectáculos para toda la comunidad.

Las actividades se llevarán a cabo en el marco del “primer encuentro de teatro de Torrente 2026” y se llevará adelante durante el próximo fin de semana.

Desde la organización destacaron que en la grilla de actividades habrá un “Taller de Expresión Corporal” coordinado por Agustina Catania y también se sumarán los shows de compañías de teatro de amplia trayectoria de las ciudades de Las Flores, Morón y San Miguel.

En cuanto a los espectáculos se presentarán:

“El Juicio de Salomé”; una obra que habla de la persistencia del conflicto ideológico de los tiempos de dictadura en la actualidad, a través de una familia llena de desencuentros, conflictos y silencios, que espeja los mecanismos sociales y nos invita a preguntarnos profundamente sobre la verdad. Será el viernes 20 a las 21 horas.

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“Al Carajo clown”; donde Charlotte debe cumplir con su trabajo: Ha sido seleccionada para leer y ejemplificar, con gracia, una serie de tarjetas que indican “cómo debe comportarse correctamente ante ciertas situaciones que surgen en el transcurso de la vida”. A medida que suceden los ejemplos, que estas tarjetas indican, Charlotte se verá enfrentada entre “su deber” y “su querer Y hacer”, llevándonos de la mano, hacia un final inesperado. El show será el sábado 21 a las 21 horas.

“Yo Sabo”: Oscar y Xul son dos buenos amigos que viajan juntos hace años haciendo dedo. Pero hoy no será como siempre porque cada uno elige una dirección distinta para su viaje. Deciden separarse y esperar solos hasta que alguien los lleve. Al costado de la ruta sucede una cadena de situaciones delirantes que ponen en peligro esta gran amistad. Domingo 22 a las 21 horas.

Mientras que el taller de expresión corporal bajo la consigna “Conciencia, Movimiento y Creatividad”, se realizará el sábado a las 11 de la mañana. Se

Para realizar reservas: 11 40280423. Torrente está ubicado en la calle Bolívar 416, Pilar centro.