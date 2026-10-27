El dúo Ramírez-Bacci, integrado por los músicos Gastón Ramírez y Héctor Bacci, celebrará su primer año de trayectoria con un concierto gratis el sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Teatro Municipal Ángel Alonso de Pilar.

La función será en Pedro Lagrave 725, en el centro de Pilar, con entrada libre y gratuita. Participarán como invitados la cantora salteña Adelina Villanueva y el joven músico Cristian Bacci, en bombo legüero.

Un repertorio para repasar el primer año

Durante la noche, los músicos recorrerán parte del repertorio que los acompañó en las distintas actuaciones de este primer año de trabajo conjunto. También compartirán con el público parte de su primera producción discográfica.

“Cantar infinito”, el primer disco del dúo

En este período, Ramírez-Bacci registró su primer trabajo, titulado “Cantar infinito”. Incluye “Chacarera para mi vuelta”, de O. Paz y M. Ferreyra; “Escondido”, de origen popular; y “Cantar infinito”, una chacarera de autoría de Héctor Bacci que da nombre al álbum.

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Videos grabados en un estudio de Pilar

El dúo realizó además una serie de videos bajo la dirección audiovisual de Mariano Casado. El material fue grabado en el Estudio Liquidambar, en Pilar, del productor musical Ezequiel Blanco, y se publica de manera progresiva en YouTube. Allí ya pueden verse las versiones de “Cantar infinito”, “Chacarera para mi vuelta” y “El violín de Tatacu”.

La serie prevé también los estrenos de “Escondido” y “La pucha con el hombre”. Cerrará con “Chacarera del Patio”, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de noviembre, el mismo día del concierto aniversario.

Cómo consultar por el concierto

Para más información y consultas, el dúo indicó las redes sociales, en https://linktr.ee/hectorbacci, y el teléfono +54 9 11 5502-6856.

El concierto cerrará así un primer año marcado por las presentaciones en vivo, la grabación del primer trabajo discográfico y la producción de material audiovisual.